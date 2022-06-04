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Denizli demir adamlar için üretti Triatlon sporcuları ve meraklıları için Denizli’de üretilen ürünler beğeni topladı

İHA

Denizli demir adamlar için üretti Triatlon sporcuları ve meraklıları için Denizli’de üretilen ürünler beğeni topladı

– Denizli’de triatlon sporcuları ve meraklıları için ürettirilen lisanslı ürünler, satışa sunulmasının ardından büyük ilgi gördü.

Triatlon Federasyonu, sporcuların ihtiyacı olan giysi ve spor malzemelerinin üretimini Denizli’de yaptırdı. Triathlon Store aracılığıyla satışa çıkarılan ürünler, sporcular ve meraklı spor severler tarafından büyük beğeni topladı.

Federasyona gelir sağlamak için hayata geçirdikleri projeden olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, “Triatlonla ilgili günlük giyim ihtiyacı olan ürünlerimizi Denizli’de ürettiriyoruz. Satışına başlanılan ürünler için internet üzerinden de sanal mağazacılık hizmeti vereceğiz. Hem kendi ürünlerimizi sanal alemde satacağız hem de başka firmaların ürünlerini de bizim sanal ortamımızda satmalarını sağlayacağız. Aynı zamanda da organizasyonlarımızda kendi storelerimizi kuracağız. Camiamıza kaliteli ve uygun fiyatlara ürünlerimizi sunmuş olacağız. İlgiden mutluyuz. Tabi şuanda yeni başladık ama dönüşler çok güzel. Camiadan gelen dönüşlere göre üretimler yapacağız. Çok iyi noktalara geleceğiz” dedi.

120 çeşit lisanlı ürün üretildi
Federasyonun istekleri doğrultusunda triatlon sporcuları ve triatlon severler için Denizli’de 120 çeşit lisanlı ürün üretildiğini belirten Triatlon Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Teknik Tekstil Tasarımcısı Dr. İsa Dal ise, “Bu konu spor camiasının önemli bir eksiğiydi. Şuanda ilk etapta yaklaşık 120 kalem ürünümüz var. Bunu da camiamızdan almış olduğumuz olumlu tepki ve onların katkılarıyla beraber daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bir sonraki etkinlikte ve yarışlarda tasarımsal anlamda ve ürün çeşitliliği anlamında daha da genişletmeye devam edeceğiz. Biz üç branşa hizmet ediyoruz triatlon olarak, yüzme, bisiklet ve koşu. Bu üç branşta aynı zamanda farklı anlamda kullanılabilecek, sadece triatletler, duatlon yapan sporcularımız için değil, aynı zamanda yüzme sporuyla ilgilenen koşu, bisiklet, sporuyla ilgilenen sporsever camiamıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza hitap edecek, yenilikler üzerinde de çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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