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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Merkezefendi Kitap Günleri usta isimleri okuyucularıyla buluşturdu

İHA

Merkezefendi Kitap Günleri usta isimleri okuyucularıyla buluşturdu

Türkiye’nin önde gelen isimlerini konuk eden Merkezefendi 2. Kitap Günleri, bir günü daha geride bıraktı. Merkezefendi Belediyesince düzenlenen etkinliğin dokuzuncu gününde birbirinden değerli yazar, gazeteci ve sanatçılar okuyucularıyla bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve 10 gün sürecek olan Kitap Günleri, kitapseverlerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Kitap Günleri’nin dokuzuncu gününde birbirinden değerli isimler okurlarıyla söyleşi ve imza günü etkinliğinde bir araya geldi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen kültür ve sanat organizasyonunda Gazeteci Yazar Murat Ağırel, Gazeteci Yazar Yavuz Selim Demirağ, Gazeteci Selcan Taşçı, Tarihçi Yazar Yusuf Halaçoğlu, Yazar Şükran Kozalı, Kişisel Gelişimci Bircan Yıldırım, Yazar Sema Soykan ile Gazeteci Emin Çapa ve Dilek Cesur gerçekleştirdikleri söyleşiler ile dinleyicileri ile buluştu. Türkiye’nin saygı duyulan isimleri söyleşilerinin ardından imza günü etkinliği gerçekleştirdi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kitap Günleri’nin en yoğun günlerinden birinin yaşandığını belirterek, “Hemşehrilerimiz bu güzel hafta sonunda bizleri yalnız bırakmadı. Kitap Günlerimizin artık sonuna geliyoruz. Çok değerli isimleri Merkezefendimizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Denizlililerin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı, değerli yazarlarımızın Kitap Günleri’ne katkılarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Yaşamın kaynağı sevgidir”
Kişisel Gelişimci Bircan Yıldırım, gerçekleştirdiği söyleşide insanın kendisini tanıması üzerine konuştu. Uzun yıllar nefes, meditasyon teknikleri ile insanın kendisini şifalandırmak amacı ile çalışmalar gerçekleştiren Yıldırım, “Yaşamın kaynağı sevgidir ve dünyayı ancak sevgi kurtaracaktır. İnsana has önemli duygulardan biride aitlik duygusudur. Kişi yaşadığı topluma, çevreye, aileye ait olmak ister ve bunun sayesinde kendini değerli hisseder. Bunun için kişi yaşamını keşfetmesine ve gülümsemesine engel olan kişileri hayatından çıkarmalıdır. Çünkü bu kişiler diğerinin üzerinden egolarını tatmin ederek kendilerine değer verdirerek karşıdakini değersiz hissettirirler” şeklinde konuştu.

Tarihçi Yazar Yusuf Halaçoğlu ise Türkiye’nin tarihi hakkında söyleşide bulundu. Halaçoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türkiye’nin mevcut durumunu dinleyicileri için anlattı. Halaçoğlu, “Geçmişimizi iyi bilmez isek geleceğimizi doğru inşa edemeyiz. Bunun için de kaybedecek bir tek dakikamız bile yok. Her anımızı okuyarak, öğrenerek geçirmeliyiz. Ülkemizin geleceği için okumalıyız. Bu ülke kolay kazanılmadı” dedi.


İmza etkinliklerinde ise saat Ece Özbaş, Mustafa Soylu, Sinan Akyüz, Kamuran Akdemir, Seval Uysal, Türkay Kılcı, Raşit Öztürk, Hale Gökalp Sezer, Fatma Peşemen Dirican, Hilal Yerlikaya ve Denizlili Yazarlar Hüsamettin Ataman, Hatice İbiş, Fazıl Çolak, Nadire Yetiş ve Zeliha Coştur stantlarında kitaplarını okurları için imzaladılar.

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