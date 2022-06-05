Duayen Beyin Cerrahı, PAÜ’nün konuğu oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Duayen Beyin Cerrahı, PAÜ’nün konuğu oldu

İHA

Duayen Beyin Cerrahı, PAÜ’nün konuğu oldu

– Türkiye’nin duayen Beyin Cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Sinirbilim Zirvesi’nde davetli konuşmacı olarak PAÜ’ye geldi. Prof. Dr. Aydın, insanın motivasyonu ve başarısında sinir biliminin etkisini farklı yönleriyle ele aldı.

Avrupa Tıp Öğrencileri Derneği Pamukkale Üniversitesi Topluluğu (EMSA Pamukkale), Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda Sinirbilim Zirvesi düzenledi. Toplam dört oturumda gerçekleştirilecek bilimsel etkinliğe, ülkemizin duayen beyin cerrahı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın davetli konuşmacı olarak katıldı.
Açılış töreninin öncesinde Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ile bir süre sohbet ederek, PAÜ Tıp Fakültesi ve yaptığı çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdi. Yazar da olan Prof. Dr. Aydın, Rektör Prof. Dr. Kutluhan’a kaleme aldığı ‘Beyin Sizsiniz 3 İnsanlığın Geleceği’ isimli kitabı hediye etti.

“Öğrencilerimiz, kendi alanlarında bir şeyler üretiyorlar; onlarla gurur duyuyorum”
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrenci topluluklarının gerçekleştirdikleri çalışmaları takdirle takip ettiğini ve imkân buldukça bu çalışmalara katılmaya özen gösterdiğini hatırlatırken, Sinirbilim Zirvesi’ni düzenleyen öğrencilere teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Üniversitemizde öğrencilerimiz, herkes kendi alanlarında bir şeyler yapmak istiyor. Öğrencilerimizin gerçekten sorunlar konusunda dertlenmesi, çözüm üretme adına bir şeyler yapması, gerçekten bu ülkenin geleceği adına bizlere umut veriyor. Öğrencilerimiz ile gurur duyuyorum. Kendisini ve çalışmalarını uzun süreden beri takip ettiğim İsmail Hakkı hocamızın davetimizi kabul etmesi bizlere mutluluk ve onur verdi. Mesleki başarı, ardından hayatın diğer alanlarında da başarıyı getirir. Mesleğinde başarılı, bilgisini ve deneyimini paylaşmaktan mutluluk duyan bir hocamızla birlikteyiz. Kendisinin bilgi ve deneyimlerinden inşallah bugün faydalanacağız. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, uyguladığı eğitim modeli ile diğer fakültelerimizden ayrışmaktadır. Bizler, Fakültemizde probleme dayalı eğitim modelini uyguluyoruz. Bu ülkemizde, bu yönüyle tek Tıp Fakültesi olmamızı sağlıyor. Bunun avantajını biz TUS sınavlarında görüyoruz. Öğrencilerimiz TUS sınavlarında üstün başarı elde ediyorlar. Bu vesile ile çok değerli hocalarımızı, çok değerli katkılarından dolayı kutluyor, kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Denizli'miz, tıpkı doğal güzelliğimiz Pamukkale gibi eşi benzeri olmayan bir şehirdir. Bizler de Tıp Fakültesi olarak tek olmaya, özgün olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz için empati çalışması yapıyoruz. Yani, ‘Doktor olmadan önce hasta yakını ol çalışması’ yapıyoruz. Öğrencilerimiz hasta geldiğinde, nasıl bir psikolojide oluyor bunu öğreniyorlar. Doktor olduklarında da hastanın hangi duyguları taşıdığı, ne süreçler yaşadığını, hepsini hissediyor olacaklar. İnşallah bu çalışmamız da ülkemize örnek bir çalışma olacaktır. Bilindiği üzere bizler Üniversite olarak İstiklal Marşı yılında, farklı alanlarla da İstiklal Marşımızı ele aldık. Yaptığımız çalışmalarda İstiklal Marşımızın insan üzerine etkisini inceledik. Diğer taraftan, Tıp Fakültesi olarak Klinik Araştırmalar Merkezini kurduk. İnşallah, bu Merkezimizde de ilaç geliştirme ve tamamlayıcı tedaviler alanında çalışmalar yürüteceğiz” dedi.

“Başarı, ancak başaracağına inananlarındır”
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, “Holistik Beyin ve Konnektom” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Aydın, sunumunda, insanın motivasyonu ve başarıyı nasıl elde ettiğini sinirbilimi ve farklı yönleriyle ele aldı. Başarının, ancak başaracağına inanan insanlar tarafından elde edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, bilim adamları ve düşünürlerin yaşadığı olaylar ve kendi ifadeleri üzerinden konuklar ile diyalog halinde bir sunum gerçekleştirdi.
Sunumun ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’a konuşmasından dolayı teşekkür ederek, günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Merkezefendi Kitap Günleri usta isimleri okuyucularıyla buluşturdu
YEREL HABERLER Merkezefendi Kitap Günleri usta isimleri ...
Hat sanatı Denizli’de yaşatılıyor
YEREL HABERLER Hat sanatı Denizli’de yaşatılıyor
Leğen kemiği yaralanmalarında doğru tedavi büyük önem az ediyor
YEREL HABERLER Leğen kemiği yaralanmalarında doğru tedavi büyük önem ...
'Yol verme' tartışmasında bıçaklandı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER 'Yol verme' tartışmasında bıçaklandı; o anlar ...
Denizli’de LGS’ ye gireceklere büyükşehir otobüsleri ücretsiz
YEREL HABERLER Denizli’de LGS’ ye gireceklere büyükşehir otobüsleri ...
Egekent Hastanesinden çalışan aileler ve çocuklar için önemli hizmet Egekent Hastanesi, çocuklar için poliklinik saatlerini uzattı
YEREL HABERLER Egekent Hastanesinden çalışan aileler ve çocuklar ...
Denizli demir adamlar için üretti Triatlon sporcuları ve meraklıları için Denizli’de üretilen ürünler beğeni topladı
YEREL HABERLER Denizli demir adamlar için üretti Triatlon sporcuları ...
Denizli'de, üzerine yıldırım düşen çoban öldü
YEREL HABERLER Denizli'de, üzerine yıldırım düşen çoban öldü
Denizli'de otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'de otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 ...
Dağda keçilerini otlatan çoban yıldırım düşmesi sonucu öldü
YEREL HABERLER Dağda keçilerini otlatan çoban yıldırım düşmesi ...
Dağda keçlerini otlatan çoban yıldırım düşmesi sonucu öldü
YEREL HABERLER Dağda keçlerini otlatan çoban yıldırım düşmesi sonucu ...
Karşı şeride geçen otomobil çekiciyle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Karşı şeride geçen otomobil çekiciyle çarpıştı: 1 ...
Denizli’de 400 tiyatro sanatçısı 10 gün boyunca oyunlarını sergileyecek 34. Uluslararası Tiyatro Festivali Denizli’de kortej ile başladı Tiyatronun kalbi Denizli’de atacak,
YEREL HABERLER Denizli’de 400 tiyatro sanatçısı 10 gün boyunca ...
DTO Başkanı Erdoğan, Denizli iş dünyasının beklentilerini Hisarcıklıoğlu’na iletti
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan, Denizli iş dünyasının ...
Lise öğrencileri sıfır atığa dikkat çekti
YEREL HABERLER Lise öğrencileri sıfır atığa dikkat çekti
Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Anne ve bebeğinin ölümüne neden olan sürücü ...
Anne- kızın öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne tutuklama
YEREL HABERLER Anne- kızın öldüğü kazada kamyonet sürücüsüne ...
Denizli’de tarımsal sulamaya dev destek Çiftçilere 227 bin metre tarımsal amaçlı sulama borusu desteği Başkan Zolan: “Size ne kadar destek olsak azdır”
YEREL HABERLER Denizli’de tarımsal sulamaya dev destek Çiftçilere ...
Pamukkale Belediyesi’nden Çevre Günü etkinliği
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi’nden Çevre Günü etkinliği
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, DTO üyeleri ve iş dünyasıyla buluştu
YEREL HABERLER TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, DTO üyeleri ve iş ...
Dolu yağışı bağları vurdu
YEREL HABERLER Dolu yağışı bağları vurdu
Şiddetli yağış ve fırtınada kalpleri ısıtan görüntü Yaralıyı korumak için ellerindeki şemsiyelerle fırtınaya direndiler
YEREL HABERLER Şiddetli yağış ve fırtınada kalpleri ısıtan ...
Buldan’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Buldan’da uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Yaralı bulunan yılan kartalı tedavi edildi
YEREL HABERLER Yaralı bulunan yılan kartalı tedavi edildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.