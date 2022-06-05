Milli formayı kazanan en hızlı paraşüt pilotları belirlendi Yamaç Paraşütü 2. Bahar Kupası ödülü sahiplerini buldu

Denizli’nin Çameli ilçesindeki 2150 rakımlı Yaylacık Yamaç Paraşütü Pisti, Bahar Kupası yarışlarında 40 pilottan en hızlı ilk 3'ü, milli takıma seçilmeye hak kazandı.



Denizli’nin Çameli ilçesinde 2150 metre yüksekliğindeki Yaylacık Yamaç Paraşütü Pist alanında bu yıl 2’incisi düzenlenen Yamaç Paraşütü Bahar Kupası sona erdi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Himayesinde Çameli Belediyesi ve Çameli Kaymakamlığı destekleriyle Yamaç Paraşütü 2. Bahar Kupası’nda 40 pilottan en hızlı olan ilk 3’ü milli takıma seçilmeye hak kazandı. Çameli’nde yapılan Bahar Kupası yarışmasının birincisi Hüseyin Tanrıverdi, 2’ncisi Gülşah Hoş, 3’üncüsü ise Oğuzkan Sadeer oldu.



“Yamaç paraşütü sporunda Çameli bir marka”

Yamaç Paraşütü 2. Bahar Kupası ödül töreninde açılış konuşmasını gerçekleştiren Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “27 Ağustos 2022’de Dünya Şampiyonu organizasyonu yaptıktan sonra 2023 yılında Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılında da Süper Kupa'yı burada yapmak istiyoruz. Yamaç paraşütü sporunda Çameli bir marka haline geldi. Bu markayı uluslararası mecraya taşımakla ilgili ciddi hedeflerimiz var. Yarışmaya katılan sporcu arkadaşlara teşekkür eder dereceye giren arkadaşlara bundan sonra yarışmalarda başarılar dilerim” dedi.



“Çameli’de yarışmalar uçuşlar yapmaya devam edeceğiz”

Başarılı bir etkinlik düzenlendiğini söyleyen Paraşüt Pilotu Dora Göksal, “Çameli Bahar Kupası’nın 2’incisini yaptığımız 29 Mayıs 2022 Pazar günü başladığımız yarışmayı 3 Haziran 2022 Cuma günü 4 trans uçarak başarıyla tamamladık. Uçuşlarımızda 40 sporcumuz her gün yarışmaya katıldı. birinciler, 2’nciler ve 3’üncüler bugün yaptığımız yarışmalarla belli oldu. Yine başarılı bir etkinlik yapmış olduk. Daha sonra yeniden Çameli’de yarışmalar uçuşlar yapmaya devam edeceğiz. Bu yarışma Milli Takım seçimlerinin bir parçası olan Türkiye pilotlar sıralamasının ilk ayak yarışması olmasıyla önemli bir yarışmaydı. Yarışmada dereceye girenler puanlarını yükseltmiş oldular ve Milli takım formasını giymeye hak kazandılar” diye konuştu.

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