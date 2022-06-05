Yeni muhtarı belirmek için sandık başına gittiler Buldan’da muhtarlık seçimi tamamlandı

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Denizli’nin Buldan ilçesinde hayatını kaybeden muhtar Ahmet Tıkıroğlu’nun yerine Ayhan Emirdağ seçildi.



Buldan ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Muhtarı Ahmet Tıkıroğlu’nun vefatının ardından göreve aza Ayhan Emirdağ getirilmişti. Bugün Yusuf Gökçe Zafer İlkokulunda vatandaşlar sandığa giderek aday olan Mehmet Gezgen ve Ayhan Emirdağ için oy kullandı. Yapılan oylamanın ardından 113 seçmenin bulunduğu Yeşildere Mahallesinde Mehmet Gezgen 18 oy alırken, Ayhan Emirdağ 73 oy alarak muhtarlık seçiminin galibi oldu. Mahalleye hizmetinin artarak devam edeceğini dile getiren Ayhan Emirdağ, “Merhum Ahmet Tıkıroğlu muhtarımız mahallemize büyük hizmetleri oldu. Arkasından ben kısa bir süreliğine de olsa çalışmalar yaptım. Şimdi artık seçim yapıldı. Kaldığımız yerden hizmetlerimize devam edeceğim. Mahallemize memleketimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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