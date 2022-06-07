Cinayete kurban giden İrem, kocası hakkındaki şikayetini geri almış

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Denizli’de kocası tarafından 5 el ateş edilerek öldürülen 18 yaşındaki kadının, aile içi şiddet iddiasıyla yaptığı şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.



Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak'ta meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında çıkan aile içi kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü.



Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren’in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren’in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.