Çatıdan düşen işçi kurtarılamadı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde çatıdan düşen 60 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay; Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; marangoz atölyesinde çalışan Yusuf Apak (60), 6 metre yüksekliğindeki çatıdan düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde giden sağlık ekipleri kanlar içinde kalan Apak’ı Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmaların ardında hastaneye kaldırılan Apak’tan kötü haber geldi. Apak’ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.