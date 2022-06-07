18 yaşındaki İrem, eşi tarafından öldürüldü (2)



EŞİNİ YERE YATIRIP, BAŞI VE GÖĞSÜNDEN TABANCAYLA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Bir müzikholde konsomatris olarak çalışan Hanım G.'nin iddialara göre kızının başkalarıyla birlikte olduğuna dair damadına sesli mesajlar gönderdiği, cinayetinde bu yüzden işlendiği belirtildi. Sesli mesajları alan inşaat ustası Ferhat Evren'nin eve gelince eşini yere yatırıp, tabancayla ateş edip, 2'si başı, 3'ü de göğsünden olmak üzere 5 kurşunla öldürdüğü belirlendi. Evren çiftinin, 1 aylık bebeği H.E.'nin ise olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı öğrenildi.

DİLEKÇE VERİP TEDBİR KARARINI KALDIRTMIŞ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Ferhat Evren hakkında son bir ay içinde verilen bir tedbir kararının olmadığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, "22 Ekim'de tedbir kararı verilmiş. İrem Evren, bu kararın kaldırılması için 25 Ekim tarihinde dilekçe vermiş. Bunun üzerine tedbir kararı 27 Ekim 2021 tarihinde kaldırılmıştır" denildi. (DHA)Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-07 19:09:18



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