Tekel bayisine yarı çıplak giren kadına gözaltı (2)



ÇIPLAK ALIŞVERİŞLE İLGİLİ VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Denizli Valiliği, Pamukkale ilçesinde, bir tekel bayisine üzeri çıplak gelen kadınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından olaya derhal müdahale edilip araç plakası ve kişinin kimliği tespit edilerek kısa sürede yakalanmış ve olayla ilgili adli işlemlere başlanmıştır. Hayasızca hareketlerde bulunmak suçundan çıkarılmış olduğu adli makamlar tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır" denildi. (DHA)Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-07 19:22:24



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