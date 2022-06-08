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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dumansız kampüs için ilk adım atıldı

İHA

PAÜ'de dumansız hava sahası seferberliği başlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün Dumansız Kampüs Uygulaması çerçevesinde, dumansız kampüsün ne olduğu ve tütün bağımlılığından kurtulmada, sağlık kuruluşlarından nasıl faydalanılabileceği uzman hekimler tarafından öğrencilere anlatıldı.

Dumansız kampüs için ilk adım atıldı

PAÜ’de dumansız hava sahası seferberliği başlatıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün Dumansız Kampüs Uygulaması çerçevesinde, dumansız kampüsün ne olduğu ve tütün bağımlılığından kurtulmada, sağlık kuruluşlarından nasıl faydalanılabileceği uzman hekimler tarafından öğrencilere anlatıldı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), DSÖ’nün Dumansız Kampüs Uygulamasının bir parçası olmak adına ilk adımı attı. Dumansız hava sahası seferberliğinin ilk adımında PAÜ FenEdebiyat Fakültesi Prof. Dr. İsmail Çetişli Konferans Salonu’nda alanında uzman hekimlerin konuşmacı olduğu bir panel düzenlendi. Öğrencilere, dumansız kampüs nasıl olmalı ve bu konuda bireylere ne gibi görevler düşüyor konuları ele alındı. Panele, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Yüksel, FenEdebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Solmaz, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.
Konuşmasında, yapılan araştırmalara göre tütün ürünleri bağımlılarının yaklaşık yüzde 80’lik kesiminin 18 ila 20 yaş aralarında tütün ürünlerini kullanmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Toker Ergüder, Dumansız Kampüs Uygulaması nedir ve ne gibi çalışmalar yürütülmelidir konularında bir sunum yaptı. DSÖ Türkiye Ofisi olarak PAÜ Yönetimi ile iş birliği halinde gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti.


Sunumunda, tütün ürünü kullananlara değil, insan hayatına ciddi zararları olan tütün ürünleri ve bu endüstriye karşı olduklarına dikkat çeken Uz. Dr. Nureddin Özdener, üniversitelerde tütün ürünleri kullanan öğrenci sayısında bir artış yaşanmasını arzu etmediklerini söyledi. ‘Üniversite Hayatın Rehberidir’ sloganına sahip PAÜ’nün bu konuda da topluma önderlik etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Uz. Dr. Olga Özdener Tıp Fakültesi öğrencileri arasında yaptıkları farkındalık çalışmalarından elde ettikleri sonuçların kendilerini bu çalışmaları sürdürme konusunda motivasyonlarını arttırdığını ifade ederken, tütün ürünlerinin gerek insan sağlığı gerekse tarımdan çevreye olan zararlarını ele aldı. Uz. Dr. Özdener, tütün ürünlerinin bırakılmasında kullanılan tedavi süreçlerine değindi.

Konuşmasında, tütün kullanımına ilişkin araştırmalardan elde edilen verileri konuklarla paylaşan Asistan Dr. Erkan Barış, her yıl 8 milyondan fazla insan tütün ürünlerinin sebep olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini belirtti. Türkiye’de 16 milyon kişinin tütün ürünleri kullandığına dikkat çekti.

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