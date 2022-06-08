Denizli’den ilk hac kafilesi dualarla kutsal topraklara uğurlandı

Pandemi yasaklarının ardından Denizli’den ilk hac kafilesi yola çıktı. 1178 kişilik ilk kafile, dua ve gözyaşlarıyla kutsal topraklara uğurlandı.



Denizli’de pandemi yasaklarının ardından ilk hac kafilesi yola çıktı. 178 kişiden oluşan ilk kafile için Hilal Camisinde uğurlama töreni düzenlendi. Törene İl Müftü Vekili Ramazan Özgün Tükmen, Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, Merkezefendi İlçe Müftüsü Talat Özmet, şube müdürleri, din görevlileri, hacı adaylarının yanı sıra yakınları ile vatandaşlar katıldı.



Kafile başkanı Pamukkale İlçe Müftüsü Hüseyin Uysal, “Bu kutsal yolculuğa çıkacak hacı adaylarımızı tebrik ediyorum. Bu kafileyi mübarek yolculuğa çıkarmak için kafile başkanı olarak gitmeyi nasip eden Yüce Rabbimize hamt ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" dedi.



Çardak Havaalanından uçakla Medine’ye gidecek hacı adaylarına hac ibadetiyle ilgili kısa bilgi veren İl Müftü Vekili Ramazan Özgün Türkmen ise “Kıymetli hacı adaylarımızın çıktıkları bu kutlu yolculuğu Allah mübarek eylesin. Sizler ilk olarak Medine’de Âlemlere Rahmet olarak gönderilen O kutlu elçiye misafir olacaksınız. Ravza’ya vardığımızda ise Hz. Peygamber ile selamlaşacak ve size emanet edilen selamları Efendimize arz edeceksiniz. Daha sonra ayette ifade edildiği gibi 'Ümmül Kura' 'Şehirlerin Anası' olarak bilinen ve insanlar için kurulan ilk ibadet evi Mekke’ye, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olarak kurulan Kâbe’ye inşallah kavuşacaksınız. Sizlerden şu hususa özellikle dikkat etmenizi istirham ediyorum. Zorluklar karşısında sabrederek, kalp kırmadan ibadet yapma hassasiyetinizi her daim diri tutmanızı talep ediyorum. Rabbim burada bulunup gitmeyi niyet eden kardeşlerimize o mübarek topraklara gidebilmeyi nasip eylesin. Sizler Cenabı Allah’ın misafirlerisiniz. Bu fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerekir. Kendiniz için yaptığınız dualarınızda hem ülkemiz ve hem de tüm Müslüman kardeşlerimize kapsayacak niyazlarda bulunalım." dedi.



Denizli'den 178 hacı adayından oluşan kafilede; bir kafile başkanı, dört din görevlisi, bir bayan irşat görevlisi olmak üzere toplam 184 hacı adayı kutsal topraklar için dua ve gözyaşlarıyla yolculuğa çıktı.

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