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Bağırsakları göğüs kafesinde dünyaya gelen bebek sağlığına kavuştu Bağırsakları göğüs kafesinde dünyaya gelen benek, Denizli Tekden Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

İHA

Uşak'ta 35 haftalıkken dünyaya gelen ve bağırsakları karın boşluğu yerine göğüs kafesinde olan İlayda bebek, Özel Denizli Tekden Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bağırsakları göğüs kafesinde dünyaya gelen bebek sağlığına kavuştu Bağırsakları göğüs kafesinde dünyaya gelen benek, Denizli Tekden Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

Uşak’ta 35 haftalıkken dünyaya gelen ve bağırsakları karın boşluğu yerine göğüs kafesinde olan İlayda bebek, Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Uşak’ta 35 haftalıkken dünyaya gelen İlayda bebek, solunumda güçlük çekmesi sonrası tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerde bağırsakları olması gereken karın boşluğunda olmadığı saptandı ve acil bir şekilde Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada bebeğin bağırsak gelişiminin karın boşluğu yerine göğüs boşluğunda olduğu, bu nedenle bağırsakların göğüs boşluğunu doldurarak akciğerlere bası yaptığını belirlendi. İlayda bebek, yapılan başarılı ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde 3 hafta boyunca tutularak taburcu edildi.

“Bebeğin bağırsakları karın boşluğunda olması gerekirken göğüs boşluğundaydı”
Riskli bir ameliyat olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu, “Uşak’tan sevkli bir şekilde getirilen İlayda bebek, 35 haftalık 2050 gram olarak dünyaya geldi. Doğum sonrası solunumda güçlük çekmesi üzerine Uşak’ta tedavi altına alındı ve yapılan tetkiklerde bağırsakların olması gereken yerde olmadığı fark edildi. Ve acilen hastanemize sevk edildi. Burada muayene ve gereken tetkikleri yaptıktan sonra bebeğin bağırsak gelişiminin karın boşluğu yerine göğüs boşluğunda olduğu bu nedenle bağırsakların göğüs boşluğunu doldurarak akciğerlere bası yaptığını (konjenital diafragma hernisi) saptadık. Hem kilosu hem de doğum haftası dikkate alındığında oldukça riskli bir ameliyattı. Bağırsakları cerrahi müdahale ile göğüs boşluğundan alarak tekrar karın boşluğuna yerleştirdik. Yapılan ameliyatın ardından bebeği yeni doğan yoğun bakıma aldık. Ameliyat sonrasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 3 hafta boyunca tedavisini Doç. Dr. Osman Öztekin gerçekleştirdi ve 3 haftanın sonunda bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bebeği sağlıklı bir şekilde aileye kavuşturduğumuz için mutluyuz. Bu tür hastalıkların cerrahi ve cerrahi sonrası tedavi süreci önemli olduğundan dolayı hastanemiz tam teşekküllü yapısıyla çevre illerden de hastaları kabul etmektedir. Ameliyat ettiğimiz ve sonrasında yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi görerek sağlığına kavuşan İlayda bebeğe ve ailesine geçmiş olsun.” şeklinde konuştu.

Bağırsakları karın boşluğunda olmayan bebeğin annesi yaşadığı süreci anlattı
‘Bebeğime o kadar iyi baktılar ki gözüm arkada kalmadı’ diyen bebek İlayda bebeğin annesi, “İlayda erken doğumla 35 haftalık dünyaya geldi. Hamileliğim boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bebeğim nefes alamadığı için yoğun bakıma alındı. Ameliyat gerektiren önemli bir hastalığı olduğu ve Uşak’ta yapılamayacağı söylendi. Denizli Tekden Hastanesi’nde Hem Yenidoğan Yoğun Bakım olduğu hem de ameliyat yapılabildiği için bizi buraya sevk ettiler. Geldiğimizde doktorumuz Afra Hanım bağırsaklarının karın boşluğunda olması gerekirken göğüs kafesinde olduğunu ameliyat olması gerektiğini anlattı. Acilen ameliyata alındı. Ameliyat çok şükür çok iyi geçti. Daha sonra bebeğimi yeni doğan yoğun bakım ünitesine aldılar. Doç. Dr. Osman Öztekin, tedavi altına aldı. Yaklaşık 3 haftalık tedavinin ardından bebeğim taburcu oldu. Başta tüm Tekden Hastanesi’ne, doktorlarımız Afra Hanım ve Osman Bey’e, yenidoğan yoğun bakımdaki hemşirelere çok teşekkür ederim. Bebeğime o kadar iyi baktılar ki gözüm arkada kalmadı. Sayenizde sağlıklı ve mutluyuz. Bizim gibi rahatsızlığı olan ailelere tavsiye ederim. Gerçekten çok ilgili bir hastane” diye konuştu.

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