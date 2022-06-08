Denizlispor yasak savacak

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DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon öncesi görevi sürdürme kararı alan Altaş Denizlispor yönetimi, devam eden transfer yasağını kaldırmak için de girişimlerde bulunacak. Önceliği mevcut kadroyu korumaya veren yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz, yaptığı destek turları sonrasında yasağı açmak için de girişimlere başlamayı kararlaştırdı. Başkan Uz ve yönetim, öncelikle Süper Lig döneminden borçlu olunan eski futbolcularla görüşerek alacakları konusunda anlaşma yollarını arayacak. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-06-08 13:20:24



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