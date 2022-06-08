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272 öğrencinin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak Gençlerin el emeği göz nuru olan 474 eser, Karma sergide görücüye çıkacak

İHA

272 öğrencinin eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak Gençlerin el emeği göz nuru olan 474 eser, Karma sergide görücüye çıkacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde açılan kulüplerin hazırladığı Karma Sergi, Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Gençlerin el emeği göz nuru 474 eseri Denizlililerle buluşacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde açılan resim, karikatür, geleneksel Türk el sanatları (Minyatür, Hüsnü Hat, Ebru ve Tezhip), kaligrafi ve fotoğrafçılık kulüplerinin yıl boyunca yaptığı eserler Karma Sergi ile beğeniye sunulacak. 9 Haziran 2022 Perşembe günü saat 16.00’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Ve Kültür Merkezi’nde sanatseverlerle buluşacak sergide Genç Denizli kulüplerinde 20212022 eğitim yılında kurslara katılan 272 öğrencinin toplam 474 eseri görücüye çıkacak. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gençlerin yıl boyunca yaptığı birbirinden güzel eserlerin 916 Haziran tarihleri arasında sergileneceğini belirterek, “Denizlili hemşehrilerimizi bu sanat eserlerini görmeye davet ediyoruz” dedi.

Genç Denizli, gençlere ışık tutuyor
Karma sergide yer alan el emeği göz nuru eserlerin herkesin muhakkak görmesi gerektiğini ifade eden Başkan Osman Zolan, “Genç Denizli projesi hayata geçtiği günden bugüne gençlerimize ışık tuttu. Açılışını gerçekleştireceğimiz sergide farklı sanat dallarından eserler görücüye çıkacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi kültür, sanat ve sporla buluşturmaya, yeteneklerini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz. Bu özel sergiye tüm hemşerilerimi bekliyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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