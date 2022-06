Merkezefendi’de yaz okullarına 2 günde 6 bin başvuru yapıldı

Merkezefendi Belediyesi tarafından çocukların ve kadınların spor yapmaları amacıyla düzenlenen 2022 Yaz Spor Okulları’nın lansmanı Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Spor neredeyse, Merkezefendi Belediyesi oradadır. Spora olan desteklerimiz her zaman devam edecek. Yaz Spor Okullarımıza tüm sporseverleri bekliyoruz” dedi.



Kayıtları 6 Haziran Pazartesi günü başlayan ve 13 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek olan Yaz Spor Okulları’na iki günde 6 bin 800 başvuru yapıldı. Spora ve sporcuya her zaman destek olan Merkezefendi Belediyesi, spor alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevesinde Merkezefendi Belediyesi tarafından Yaz Spor Okulları açılıyor. Başvuruların başladığı ve şu ana kadar 6 bin 800 başvurunun yapıldığı Yaz Spor Okullarının lansmanı, Selçukbey Spor Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, birim müdürleri ve antrenörler katıldı. 13 tesiste 13 branşta kurs vereceklerini belirten Başkan Doğan, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını söyledi. Doğan, “Göreve başladığımızda sadece bu tesiste spor yapılıyordu. 3 yılın sonuna baktığımızda Merkezefendimizde tam 13 merkezimizde spor kurslarımız devam ediyor. Jimnastikten basketboldan, futboldan satranca, güreşten pilatese kadar birçok branşta kurs imkânı sağlıyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından tesisler için alınan profesyonel vücut analiz cihazları tanıtıldı.



“Merkezlerimizi teker teker açıyoruz”

Merkezefendililerin olumlu geri dönüş bildirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Tesislerimizin yerini belirlerken sosyal ekonomik durumu iyi olmayan mahallelerimize öncelik verdik. Tesislerimizde 12 ay boyunca spor aktiviteleri devam ediyor. Amacımız bu kurslarımız ile kadınları ve çocukları rahatlatmak, onların özgüvenini yerine getirmek, spor yapmalarını sağlamak, evlerinden çıkarmak. Çocuklarımız kurs merkezlerimizde doğru, düzgün, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda eğitim alacaklar. Merkezlerimizi teker teker açıyoruz. Hemşerilerimizden aldığımız geri dönüşlere baktığımızda 'bu kurslara ihtiyaç varmış' diyoruz” dedi.

“Spor neredeyse Merkezefendi Belediyesi orada”

Çocukları ve gençleri, kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıklardan spor ile uzak tutmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Doğan, “Yaz ayları bizim için çok önemli. Bu ayları çocuklarımızın verimli bir şekilde geçirmeleri için çalışacağız. Tüm eğitimlerimizi, alanında uzmanlaşmış antrenörlerimizle birlikte yapıyoruz. Birçok branşta lisanslı oyuncularımız var. Başarılı çocuklarımız Merkezefendi Belediyesi Gençlik Spor Kulübü çatısı altında spora devam ediyor, onlara maddi ve manevi destek sağlıyoruz. Spor çok önemli. Ülkenin geçirdiği kötü koşullar gittikçe artan madde bağımlılığı, kötü alışkanlık var. Küçük yaştaki çocuklarımızdan başlayarak tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız. Annelerden, babalardan ve hemşerilerimizden aldığımız tepkiler çok önemli ve kıymetli. Kurs sayımızı artıracağız. Var gücümüzle sporu destekliyoruz. İlçemizde faaliyet gösteren amatör kulüpleri de destekliyoruz. Spor neredeyse Merkezefendi Belediyesi de orada” diye konuştu.



“Çocuklarımıza vizyon kazandırmak istiyoruz”

Merkezefendi’de kadınların artık kendini daha iyi ifade ettiğine değinen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, gençlere vizyon kazandırmak istediklerini söyledi. Başkan Doğan, “Bir taraftan yapısal faaliyetlere devam ederken bir taraftan da sosyal, kültürel ve sportif alanda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aydınlanmanın buradan geçtiğini biliyoruz. Merkezefendimizde yaşayan küçük çocuklarımızı sanatla, sporla eğiterek vizyon kazandırmak istiyoruz. Bakış açıları değişsin istiyoruz. Spor yapan, sanatla uğraşan bir çocuğun ileri yaşlarda mental gelişiminin farklı olacağını inanıyorum. Hemşerilerimizin desteği olmasaydı bu kadar enerjili ve verimli çalışamazdık. Son üç yılda kadınlar kendilerini daha iyi ifade ediyor ve hayatın içinde daha çok yer alıyorlar. Zaten amaçlarımızdan biri de buydu. Faaliyete geçirdiğimiz diyetisyen hizmeti ile de hemşerilerimizin daha sağlıklı bir hayat sürmelerini istiyoruz. Bu hizmetimizde bize bu vücut analiz cihazları yardımcı olacak” dedi.

