Eşinin öldürdüğü 18 yaşındaki İrem, son yolculuğuna uğurlandı



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eşi Ferhat Evren (27) tarafından öldürülen İrem Evren'in (18) cenazesi toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Ferhat Evren'in yakalanması için çalışmalar devam ederken, damadına kızının başkalarıyla birlikteliği olduğu yönünde mesajlar attığı belirlenen anne Hanım G., cenazede ağıtlar yakıp, kızından özür diledi.

Cinayet, dün saat 11.00 sıralarında Merkezefendi ilçesinin kırsal Aşağışamlı Mahallesi'nde meydana geldi. 1 yıllık evli Ferhat ile İrem Evren arasında evde ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Ferhat Evren, tabancayla eşini yere yatırıp, başına ve göğüs bölgesine peş peşe 5 el ateş edip, kaçtı. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde, 1 aylık bebeği olan İrem Evren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan 'kasten yaralama' ve 'dolandırıcılık' suçlarından kaydı bulunan Ferhat Evren'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, İrem Evren'in annesi Hanım G.'nin damadına kızının başkalarıyla birlikte olduğuna dair gönderdiği sesli mesajlar tespit edildi. Evren çiftinin, bebeği H.E. ise olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce korumaya alındı.

Eşini kayınvalidesinin attığı sesli mesajlar yüzünden öldürdüğü iddia edilen Ferhat Evren'in anne Hanım G.'ye de zarar verebileceği ihtimali üzerine jandarma ve polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, anne Hanım G.'nin yaşadığı evin çevresinde, jandarma ise olayın yaşandığı mahallede tebdir aldı.

İrem Evren'in cenazesi bugün Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. İrem Evren, kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede kızından özür dileyen ve ağıt yakan anne Hanım G., "Kuzum, kurban olduğum, ölürdüm yollarına İrem. Senden özür dilerim annem. Yaktın beni Ferhat, ben yandım" dedi.

'KIZ BEBEK DİYE EZİYET ETTİLER'

Pamukkale İlçe Emniyet Müdürü Kamil Aydın, Hanım G.'ye jandarma ve polisin şüpheliyi en kısa sürede yakalamak için çalıştığını söyledi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından polis korumasında evine götürülen anne Hanım G., "Ben yandım, kızım yeni doğum yaptı. Kız bebek diye eziyet ettiler. Karnındaki bebeği düşürmesini istediler. Katilin yakalanmasını istiyorum. Evime geldi silahla kızımı ikna edip götürdüler, kızımı susturdular. Çiçekti benim kızım, çiçeğimi soldurdular" diye konuştu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-08 15:38:29



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