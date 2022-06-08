Girişimcilik ödülleri sahipleri Laodikeia'da buldu 285 bin liralık hibeyi kazanlar ödüllerini Laodikeia'da aldı

Pamukkale Ünüversitesi (PAÜ) ve Pamukkale Teknokent’in paydaşı olduğu ve girişimcilerin iş kurmalarını teşvik etmeye yönelik olarak hazırlanan, toplamda 285 bin TL hibe desteğinin sağlandığı İş Planı Ödül Yarışması’nda ödüller, Laodikeia Antik Kenti’nde düzenlenen tören ile sahiplerine verildi.



Denizli Valiliği’nin himayelerinde, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) ve Pamukkale Teknokent, Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ile Denizli Ticaret Odası’nın paydaşlar arasında yer aldığı İş Planı Ödül Yarışması İş Birliği Protokolü, geçtiğimiz yıl aralık ayında imzalanan protokol töreni ve ardından gerçekleştirilen lansman toplantısı ile hayata geçirilmişti. Toplamda 285 bin TL hibe desteğinin verildiği yarışmada ödüller, Laodikeia Antik Kenti’nde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu. Törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, ilçe belediye başkanları, proje paydaşı kurumlardan yetkililer, öğretim üyeleri ile proje çerçevesinde ödül alan girişimciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören açılış konuşmaları ile devam etti. Açılışta konuma yapan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan kamu kurumları, sanayi firmaları ile Üniversite arasında önemli iş birliklerinin olduğunu hatırlatırken Denizli sanayisinin 2 bin 400 çeşit ürün ihraç ettiğini ve Denizli sanayinden onun üzerinde firmanın her yıl Türkiye’de ilk 500’e girdiğini söyledi. Özellikle kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilerin desteklenmesi konusunda, kurum ve kuruluşlar arası iş birliklerinin sürdürüleceğinin altını çizdi.



“PAÜ ve Pamukkale Teknokent olarak inovatif fikirleri bilim ile buluşturmaya devam edeceğiz”

Konuşmasının başında, üniversitesanayi ve üniversiteşehir iş birliği konusunda PAÜ Yönetimi olarak hedefledikleri noktalardan birine gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyet ve mutluluğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Denizli Valiliği olmak üzere paydaş kurumlar ve onların yetkililerine teşekkürlerini iletti. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan konuşmasına şöyle devam etti: “Üniversiteşehir iş birliği, Üniversite açılısından oldukça önemli bir konu. Çünkü göreve ilk geldiğimde üniversite ve şehir birbirlerinden ayrı bir konumdaydı. Bu birlikteliğin sağlanması için Pamukkale Teknokent’te bir araya gelmemiz gerekiyordu. Çünkü Pamukkale Teknokent’in yönetiminde dört odamız vardı. Göreve geldiğimiz ilk hafta, bu oda başkanlarımız ile bir toplantı yaptık. Burada, bizlere verdiği destekten dolayı özellikle Denizli Ticaret Odası Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi teknokentler, ülkemizde ArGe’nin ve girişimin olduğu özel alanlardır. Bu alanlar, şehirde ArGe yapan, girişimci ve inovatif düşünen kişiler ile üniversitede üretilen bilimin buluşması hedefiyle kurulmuştur. Pamukkale Teknokent de yine bu amaç doğrultusunda kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir. Pamukkale Teknoketimiz şu an yüzde 100 dolulukla çalışmakta ve burada iş fikrini geliştirmek isteyen girişimcilerimiz ve firmalarımız sırada beklemektedir. Teknokentimizin gelişmesi ve organize sanayide hangar tipi teknokentin kurulması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun da şehir ile olan birlikteliğimizin arttırılmasına önemli katkıları olacaktır. Bu projede ödül alan herkesi kutluyorum. Projenin ve ödül töreninin düzenlenmesinde emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum.”



Ödül takdiminin ardından konuşma yapan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli tarihi açısından önemli bir güne tanıklık ettiklerine dikkat çekerken, kurumlar, meslek odaları ve firmalar olarak el birliği ile girişimcilik ruhu geçmişten gelen bu topraklarda, güzel bir faaliyet gerçekleştirdiklerine değindi. Katılan herkese teşekkürlerini ileten Vali Atik, başta Pamukkale Üniversitesi olmak üzere projeye paydaş olan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Atılan bu adımların, daha ileri noktalara taşınmasını temenni etti.



Laodikeia Antik Kenti hakkında kısa bir bilgi veren Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, binlerce yıl öncesinin girişimci bir kenti olan Laodikeia’da girişimcilik ödül törenine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, o dönemlerde de bölgenin ticaret hacmi ve üretilen ürünlerin kalitesinin dünya standartlarının üstünde olduğunu söyledi. Elde ettikleri kazı çalışmalarında binlerce yıl öncesine ait bu verilere ulaştıklarının altını çizdi.



Ödül Töreni; Öğrenci Girişimci kategorisi, Yenilikçi Girişimci kategorisi ve Kadın Girişimci kategorisinde ilk üçe giren proje sahiplerine ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Derece giren projelerin sahiplerine ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Törenin ardından protokol üyeleri, kadın girişimci kooperatiflerinin yöresel lezzet stantlarını gezerek bilgi aldı. Programın sonunda ise Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğretim üyeleri konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.