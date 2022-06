Pamukkaleli sporcular Başkan Örki’yle buluştu

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyespor’un madalya ve kupa kazanan sporcularıyla buluştu. Başkan Örki, “Pamukkale Belediyespor'umuzun başarıları yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. 16'sı milli sporcu olan, Mayıs ayında kupa ve madalyalar kazanan 28 sporcumuzla birlikte, Denizli'mizin, Pamukkale'mizin ve ülkemizin adını başarıyla duyuran tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.



Pamukkale Belediyespor Kulübü sporcuları, 13 farklı branşta Türkiye başta olmak üzere, Denizli ve Pamukkale’nin adını başarıyla duyurmaya devam ediyor. Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Belediye Meclis Salonu’nda 16'sı milli sporcu olan, kupa ve madalyalar kazanan 28 sporcuyla bir araya geldi. Mavi beyazlı kulübü yakından takip eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporcularla sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Pamukkale Belediyespor’un şaha kalkacağını belirten Başkan Örki, “2022 yılına girdiğimizden bu yana sporcularımızın her biri yüzümüzü güldürüyor. Sporcularımıza destek olmak adına da spor yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.



“Spora her alanda desteğimiz sürecek”

Pamukkale Belediye Meclis Salonu’nda sporcularla bir araya gelen Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sporcuları, antrenörleri ve aileleri tebrik etti. Başkan Örki, “Yüzümüzü bir ayrı güldürüyorsunuz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sizlerin güzel haberleri bizlerin motivasyonunu yükseltiyor. Bundan ötürü farkında olmadan Belediyecilik hizmetlerine yapmış olduğunuz bu destekten ötürü de teşekkür ediyorum. Her biriniz alanınızda aldığınız başarılar ile memleketimizin farklı köşelerindeki birçok genç kardeşimize de rol model oluyorsunuz. Sizi kendisine rol model yapan, sizin gibi olmaya çalışan nice genç kardeşimizin olduğunu bilmenizi istiyorum. Bu çok önemli bir sorumluluk, herkese nasip olacak bir durum değil. Bizim de hedefimiz aslında bu. Aldığınız başarılar ile ilçemizdeki gençlerimizi mutlu ettiğimizi bilmek çok güzel. Pamukkale Belediyesi olarak sporun her dalında sizin gibi genç kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik, bundan sonra da arttırarak devam edeceğiz. Sizlerin başarısı için Pamukkale Belediye’mizin tüm imkânlarını seferber etmeye gayret ettik, bundan sonra da aynı şekilde arttırmak suretiyle devam edeceğiz. İnşallah yakın zamanda sizlerin hizmetine alacağımız spor tesislerimiz de olacak. Tek hedefimiz bireysel olarak sizlerin başarısı değil, sizler sayesinde sporla ilişkiyi olabildiğince geniş tabana yayabilmek. Bütün gençlerimizin sporla tanışmalarına vesile olma gayretindeyiz. Bu noktada da siz değerli yol arkadaşlarımızın çok büyük katkısına ihtiyacımız var. İşte sizlerin azimli çalışmalarıyla aldığınız bu kupalar, madalyalar bizlere en büyük katkı. Sadece Mayıs ayındaki başarılarınız ayrı bir gurur oldu. 16'sı milli sporcu olan, Mayıs ayında kupa ve madalyalar kazanan 28 sporcumuzla birlikte, Denizli'mizin, Pamukkale'mizin ve ülkemizin adını başarıyla duyuran tüm sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

