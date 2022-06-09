Çardak Havalimanı'ndan Mayıs ayında 35 bin yolcu hizmet aldı

Denizli Çardak Havalimanı’nda 2022 yılı Mayıs ayında toplam 35 bin 888 yolcuya hizmet verildi. Mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 32 bin 427, dış hat yolcu trafiği ise 3 bin 461 olduğu açıklandı.



T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Denizli Çardak Havalimanı’nın 2022 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. 2022 yılı Mayıs ayına ait, iç hat yolcu trafiği 32 bin 427, dış hat yolcu trafiği ise 3 bin 461 oldu. Mayıs ayında iniş ve kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 449, dış hatlarda 18 uçak olmak üzere toplamda 467 uçak olduğu belirtildi. Yük trafiği ise Mayıs ayında toplamda 345 ton oldu. 5 aylığa bakıldığında ise Denizli Çardak Havalimanı’nda yolcu trafiği 155 bin 605, uçak trafiği bin 992, yük trafiği ise bin 609 ton olarak bildirildi.

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