Honaz'da aşırı yağışın açtığı yaraları Büyükşehir sarıyor Başkan Zolan, Karaçay Mahallesi’nde yaraların en kısa zamanda sarılacağını söyledi

Denizli'nin Honaz ilçesinde geçtiğimiz günlerde şiddetli yağışın neden olduğu yara, ilçe belediyesinin yetersiz kalması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından sarılıyor. Su baskınlarının yaşandığı Karaçay Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Zolan, yaraların en kısa zamanda sarılacağını belirtti.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta başında aşırı yağış nedeniyle su baskınlarının yaşandığı Honaz ilçesinin Karaçay Mahallesi’ni ziyaret etti. Başkan Zolan’a ziyareti sırasında Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Osman Zolan ilk olarak su baskınlarının zarar verdiği bölgelerde hummalı bir şekilde çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ ekiplerinin çalışmalarını inceledi. Burada bir süre çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Osman Zolan, daha sonra vatandaşlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileğinde bulundu, yaraların en kısa zamanda sarılacağını söyledi.



Tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor

Yaşanan afetin ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi DESKİ bünyesindeki tüm ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmalara başladığını kaydeden Başkan Zolan, “Allah’ım beterinden korusun. En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybının yaşanmaması. Tüm ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah en kısa zamanda yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

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