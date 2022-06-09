Alevlere teslim olan araç hurdaya döndü

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Denizli’de Ankara yolu üzerinde hareket halindeki otomobil, bir anda alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını nedeniyle trafiğe kapatılan Ankara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Yangın, Merkezefendi ilçesinde bağlı Sevindik Mahallesi Ankara yolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre; 41 yaşındaki Ferit Ç., 20 ABF 337 plakalı otomobiliyle Denizli’ye doğru seyir halindeyken Sevindik Mahallesi yakınlarında aracın sağ tarafından alev yükseldiğini gördü. Sürücü Çelikel, aracını sağa çekti. Kısa sürede motor kısmında başlayan yangın aracı tamamen kapladı. Araçta patlamalar meydana geldi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanan araç kısa sürede söndürüldü. Tamamen yanan araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını nedeniyle Ankara Karayolu trafiğe kapatıldı. Karayolu üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasının ardından yol araç trafiğine tekrar açıldı.

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