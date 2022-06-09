Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde kestiği agacın altında kalan orman işçisi Sefa Şahan (50), yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Başkarcı Dağı'ndaki ormanlıkta meydana geldi. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çalışan 2 çocuk babası Sefa Şahan, kesim yaptığı ağacın devrilmesiyle altında kaldı. Diğer işçilerin yardımıyla agacın altından kurtarılan Şahan, traktörle sağlık ekiplerinin ulaşabileceği alana kadar taşındı. Bölgeye gelen ekipler, Şahan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis ekipleri kazanın yaşandığı yerde inceleme yaptı. Şahan'ın cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-09 13:00:01



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