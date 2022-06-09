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Tekerlekli sandalyeyle geldiği Egekent Hastanesi’nden yürüyerek ayrıldı

İHA

Denizli'de denge bozukluğu, kişilik değişikliği ve yürüyememe gibi şikayetlerle Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Bölümüne müracaat eden hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman'ın gerçekleştirdiği operasyon sonrası tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

Tekerlekli sandalyeyle geldiği Egekent Hastanesi’nden yürüyerek ayrıldı

Denizli’de denge bozukluğu, kişilik değişikliği ve yürüyememe gibi şikayetlerle Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Bölümüne müracaat eden hasta, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman’ın gerçekleştirdiği operasyon sonrası tekerlekli sandalyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıktı.

Denizli’de yaşayan Şükrü Nart, denge bozukluğu, kişilik değişikliği ve yürüyememe gibi şikayetlerle Özel Egekent Hastanesi Nöroloji Bölümüne müracaat etti. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman’a yönlendirilen hasta Şükrü Nart, gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası tekerlekli sandalye ile geldiği hastaneden yürüyerek ayrıldı.

Hastanın denge bozukluğu, kişilik değişikliği ve yürüyememe gibi şikayetlerle kendilerine geldiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman, “Yapılan bilgisayarlı tomografi tetkikinde, sol ön kaide denilen beyin tabanında 4’e 5 santimetre çaplı içine kanamış kitle tespit edilmesi üzerine hasta bize yönlendirildi. Beyin ve sinir cerrahi bölümünde muayene ettiğimiz hastada, beyindeki tümörün çıkarılmasını önerdik. Ameliyatı kabul eden hastamızın ön kafa çukurundaki tümörü mikrocerrahi yöntemi ile çıkardık” dedi.

“Hastamız ameliyattan 1 gün sonra ayağa kalktı”
Ameliyattan sonra hastanın iyileşme sürecini değerlendiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman, “Ciddi bir ameliyat geçiren Şükrü Bey, ameliyattan bir gün sonra yürümeye başladı. 3 gün sonra ise cerrahi şifa ile kendisini taburcu edip evine gönderdik. İki hafta sonra gelmesini istediğimiz hastamızın, geldiğinde dikişlerini aldık. Yarası gayet iyi durumdaydı ve çabuk iyileşme gösterdi. Kendisine sağlıklı bir yaşam diliyoruz” şeklinde konuştu.

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