Denizli’de 40 bin fesleğen dağıtıldı Başkan Zolan vatandaşlarla spor yapıp fesleğen dağıttı

Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Denizlililere kokusuyla huzur veren fesleğen hediye eden Büyükşehir Belediyesi, 40 bin çiçeği vatandaşlarla buluşturacak. Başkan Zolan, Yenişehir Yürüyüş Yolu’nda vatandaşlarla birlikte hem spor yaptı hem de fesleğen dağıttı.



Denizli’de çevreye olan duyarlılığa dikkat çekerek farkındalığı artırmak isteyen Denizli Büyükşehir Belediyesi 17 Haziran tarihleri arasında kutlanan Türkiye Çevre Haftası’nda birbirinden özel etkinliklere imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi düzenlediği her etkinlikte kokusuyla huzur veren, baharın müjdecisi olarak da bilinen fesleğen çiçeği dağıtımı yaptı. Toplamda 40 bin çiçeği Denizlililerle buluşturmayı planlayan Büyükşehir Belediyesi kentin yoğun olan bölgelerinde vatandaşlara fesleğen dağıtmayı sürdürüyor. Düzenlenen fesleğen dağıtım programlarına sık sık katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan bu kez Yenişehir Yürüyüş Yolu’nda vatandaşların yüzünü güldürdü. Eşofmanlarıyla etkinliğe katılan Başkan Zolan bir süre vatandaşların yürüyüşüne eşlik ettikten sonra fesleğen hediye etti. Programa Başkan Zolan’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Merve Sakarya Serim ve beraberindekiler katıldı.



Denizlililer yoğun ilgi gösteriyor

Başkan Zolan, Denizli’nin daha yaşanabilir ve çevreci bir şehir haline gelmesi, doğa ve çevreye olan duyarlılığın had safhada oluşması için gayret etmeye devam ettiklerini vurguladı. Türkiye Çevre Haftası çerçevesinde vatandaşlara fesleğen dağıtımına başladıklarını, toplamda 40 bin çiçeği vatandaşlarla buluşturacaklarını kaydeden Başkan Zolan, “Kentimize kazandırdığımız Yenişehir Yürüyüş Yolu’nda hem vatandaşlarımızın sporlarına eşlik ettik hem de isteyen hemşehrilerimize fesleğen hediye ettik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Daha yaşanabilir bir dünya için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.

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