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Denizli’nin ilk ve tek atık getirme merkezi hizmete açıldı Merkezefendi Belediyesi’nden doğaya ve ekonomiye büyük katkı

İHA

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Denizli'nin ilk ve tek 'Atık Getirme Merkezi'nin resmi açılışı, 'Dünya Çevre Günü' etkinliklerinde yapıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, merkez sayesinde atıkların toplanarak ayrıştırıldığını, geri dönüşümü sağlanarak da ekonomiye katkıda bulunulduğunu söyledi.

Denizli’nin ilk ve tek atık getirme merkezi hizmete açıldı Merkezefendi Belediyesi’nden doğaya ve ekonomiye büyük katkı

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Denizli’nin ilk ve tek ‘Atık Getirme Merkezi’nin resmi açılışı, ‘Dünya Çevre Günü’ etkinliklerinde yapıldı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, merkez sayesinde atıkların toplanarak ayrıştırıldığını, geri dönüşümü sağlanarak da ekonomiye katkıda bulunulduğunu söyledi.

Merkezefendi Belediyesi, çevre bilinci ve duyarlılığı ile çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesince Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Denizli’nin ilk ve tek ‘Atık Getirme Merkezi’nin resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla kurulan merkezin açılışına, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun, meclis üyeleri, muhtarlar, okul yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çevreci bir belediye olarak birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sanayileşme, nüfus artışı, iklim değişikliği atıkların artmasına sebep oluyor. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren, çevreci bir belediye olarak elimizden geldiğince, var gücümüzle projeler ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle 1,5 milyon metrekare yeşil alanımız var” diye ifade etti.

“14 Farklı grupta atık toplayıp ayrıştırıyor, dönüştürüyoruz ve israfı önlüyoruz”
Atık Getirme Merkezi’nin çevreye, ekonomiye büyük katkı sağladığını belirten Başkan Doğan, “Çevre için önemli ve duyarlı işleri yapıyoruz. 14 Farklı grupta atık toplayıp ayrıştırıyor, dönüştürüyoruz ve israfı önlüyoruz. Bu anlamda bizlere her zaman destek olan hemşehrilerimizden de büyük takdir topluyoruz. Türkiye’de çöp poşeti dağıtan üç belediyeden biriyiz. Mavi ve siyah çöp poşeti dağıtıyoruz. Çevre temizliği anlamında farklılık yaratıyoruz. Okullarımıza, kurumlarımıza atık toplama kutularını temin etmekten de geri kalmıyoruz. Atık pil kutuları her kurumumuzda, her okulumuzda var. Atık yağları da topluyoruz. 4 ton atık ilacın bertaraf edilmesini sağladık” diye konuştu.

“Çevre bilinci neredeyse Merkezefendi Belediyesi oradadır”
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, çevre bilinciyle hareket ettiklerini ve birçok paydaşlarının olduğunu ifade etti. Başkan Doğan, “Duyarlılık anlamında, işin özüne baktığımızda büyük bir iş. Çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Merkezefendi vizyon, marka bir ilçe. Sıfır Atık Belgemizi aldık. Yaptığımız çalışmalar ile almamız da gerekiyordu zaten. Bu duyarlılığı, farkındalığı Türkiye genelinde yaymak istiyoruz. Sorumluluklarımız var. Yerel yönetimler olarak, anne, baba ve aile olarak temiz bir dünya ve çevre bırakmak hepimizin görevi. Bizler de buna önderlik etmeliyiz. Birçok kuruluş, dernek ve kurumla paydaşlık yapıyoruz. Çevre bilinci neredeyse Merkezefendi Belediyesi oradadır, olmaya da devam edecektir. Bizler hiç durmadan gelişen dünyada, doğanın katledilmesine karşı hem hukuki hem de yerel yönetimler olarak sorumluluklarımızı yerine getirerek mücadelemizi vereceğiz. Çocuklarımıza çevre bilinci eğitimleri veriyoruz. Yeter ki çocuklarımız o bilinçle yetiştirsin. Güzel bir çevre bırakalım. Katılımlarınız için, emek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Merkezimiz, Merkezefendimize ve Denizlimize hayırlı olsun” dedi.

“Merkezefendi Belediyesi elini hızlı tutmuş ve bu merkezi kazandırmış”
Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu ise “Dünya nüfusu süratle artıyor. Artan nüfusla birlikte dünyada gerçekten çevre sorunları aldı başını gitti. Geleceğe, gençlere yaşanabilir dünya bırakmak sadece Türkiye’nin değil tüm ülkelerin ortak meselesidir. İnsanlığın ortak malı olan çevreyi korumak, gelecek nesillere bir ortam bırakabilmek adına birlikte adımlar atılıyor. Dönüştürülebilir atıkların ekonomiye kazandırılması çok önemli. İnsan elinin az değdiği yerlerde bile atıklar oluyor. Denizi, ormanı, gölleri, çevreyi kirleten bu atıkları ekonomiye kazandırmak, dünyayı korumak ve tasarruf imkanı sağlamak yerel yönetimlerin üzerinde durduğu bir mesele. Merkezefendi Belediyemiz elini hızlı tutmuş. Bu merkezi kazandırmış. Çok güzel ve hayırlı bir hizmetin açılışını yapıyoruz” diye konuştu.

Merkezefendi Belediyesi’ne Sıfır Atık Belgesi takdim edildi
Konuşmaların ardından, Merkezefendi Belediyesi’nin yönetmelikte bulunan kriterleri yerine getirerek almaya hak kazandığı ‘Sıfır Atık Belgesi’ni Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a takdim etti. Ardından, Merkezefendi Belediyesi’nin çevre temizliği ve duyarlılığı ile gerçekleştirdiği çalışmalarda destekte bulunan Rukiye Urhan Anaokulu, Hacıeyüplü İlkokulu, Hayırseverler Ortaokulu, Yörükoğlu Bilim Sanat Merkezi, Hilmi Özcan Anadolu Lisesi, İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi ve Güngör Aslan Anadolu Lisesi yöneticilerine, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan tarafından plaketleri verildi. Başkan Doğan ayrıca, geri dönüşüm konusunda çalışmalar gerçekleştiren Gülizar Ermiş’e de ‘Teşekkür Belgesi’ verdi. Ardından protokol üyeleri fidan dikimi gerçekleştirdi. Programın son kısmında ise protokol üyeleri ve katılımcılar ‘Geri Dönüşüm’ temalı, atıklardan yapılan resim sergisini ve 14 farklı atık grubunun bulunduğu ‘Atık Getirme Merkezi’ni gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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