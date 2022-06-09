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'Eğitim için el ele' projesinde 14 yılda 5 bin 500 genç faydalandı

İHA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin 2008 yılında başlattığı Eğitim İçin El Ele projesinin 14. dönemini tamamladı. Proje ile bugüne dek 5 bin 500 gencin hayallerine ulaşmasına yardımcı olundu.

'Eğitim için el ele' projesinde 14 yılda 5 bin 500 genç faydalandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 2008 yılında başlattığı Eğitim İçin El Ele projesinin 14. dönemini tamamladı. Proje ile bugüne dek 5 bin 500 gencin hayallerine ulaşmasına yardımcı olundu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 2008 yılında hayata geçirilen “Eğitim İçin El Ele” Projesi 14'ncü dönemini tamamladı. Servergazi Mesireliği’nde düzenlenen kapanış programına Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden ve gönüllü eğitmenler katıldı. Proje çerçevesinde 14 yıl içerisinde 5 bin 500 gencin eğitimlerden yararlandığını kaydeden Eğitim İçin El Ele proje koordinatörü Gülsen Eltutan, “Denizli’de lise son ve mezun olan öğrenci arkadaşlarımızın ücretsiz olarak yararlandığı projemizden bu güne kadar 5 bin 500 öğrencinin faydalanmış olması bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

"Gençlere rol model oluyorsunuz"
“Eğitim için atılan iyilik tohumları, sizlere de güzellikler sunacaktır” diyen Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Eğitim için El Ele projesi ile hayallerine kavuşmak isteyen gençlere 14 yıldır kesintisiz bir şekilde ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Değirmenci, “2008 yılında başlayan bu güzel yolculuk sizlerle beraber devam ediyor. İstiyoruz ki, dünya döndükçe eğitim için el ele olmaya, gençlerimize ışık olmaya devam edelim. Gençlerimize umut olduğunuz için iyi ki varsınız diyorum ve hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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