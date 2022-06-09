Denizli'de hafta sonu yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor

İç Ege’de hafta sonu beklenen kuvvetli yağışın Denizli'de de etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri yaşanabilecek sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin batı kesimleri cuma günü gece saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Hafta sonu bölgede görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren azalarak yer yer mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta başında da yağışların devam edeceği tahmin ediliyor.



Yerel kuvvetli yağışlar ile ilgili olarak Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi yetkilileri, kendileri tarafından yayınlanan hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların vatandaşların dikkatle takip etmesini ve gerekli tedbirlerin alınması önem yönünde uyardı.

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