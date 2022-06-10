Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde anlayarak hızlı okuma semineri verildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, personeline yönelik İl Müdürlüğü toplantı salonunda 'Anlayarak Hızlı Okuma' seminerini gerçekleştirdi.



Denizli’de bilgiye hızla ulaşma ve öğrenme konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, personeline yönelik eğitim vermeye devam ediyor. Okunması gereken yazıların çokluğu, zamanın azlığı kurum personelini daha hızlı ve anlayarak okuyabilmek için yeni yöntemler geliştirmeye yönelik İl Müdürlüğü Sosyolog İsa Kaplan koordinesinde, Eğitmen Barış Balcı tarafından, personellerine yönelik toplantı salonunda “Anlayarak Hızlı Okuma” semineri düzenlendi. Düzenlenen eğitime tüm personelin yanı sıra şube müdürleri katıldı.



Toplantıdap İl Müdürlüğünde görevli personele, anlayarak hızlı okumanın faydalarının yanı sıra okuma hızlarının ölçülmesi, hızlı okuma teknikleri ile ilgili gerekli bilgiler de verildi. İl Müdürlüğü tarafından, personelin ilgisi de dikkate alınarak, eğitimde istenilen fayda sağlandığı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.