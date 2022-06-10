İhlas Vakfı, 5 ülke ve yurt içindeki 27 noktada kurban bereketini yaşatacak İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın: “2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetleri çerçevesinde yurtdışında 5 farklı ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapılacak" "Türkiye’de 27 noktada ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İhlas Vakfı, 5 ülke ve yurt içindeki 27 noktada kurban bereketini yaşatacak İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın: “2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetleri çerçevesinde yurtdışında 5 farklı ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapılacak" "Türkiye’de 27 noktada ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız”

İHA

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, hayırseverlerin vekalet verdiği kurbanları yurt dışında 5 farklı ülkenin yanı sıra, yurtiçinde de 27 noktada yapılacak kesimlerle ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere ulaştıracaklarını belirtti.

İhlas Vakfı, 5 ülke ve yurt içindeki 27 noktada kurban bereketini yaşatacak İhlas Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Kemal Aydın: “2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetleri çerçevesinde yurtdışında 5 farklı ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapılacak" "Türkiye’de 27 noktada ihtiyaç sahiplerine ulaşacağız”

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, hayırseverlerin vekalet verdiği kurbanları yurt dışında 5 farklı ülkenin yanı sıra, yurtiçinde de 27 noktada yapılacak kesimlerle ihtiyaç sahipleri ve öğrencilere ulaştıracaklarını belirtti.
İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, Denizli’de İhlas ailesiyle buluştu. Aydın’ın İhlas Vakfı’nın yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetleri hakkında bilgi verdiği etkinliğe, İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Denizli Bölge Müdürü Hakan Bar, İhlas Vakfı Denizli İl Temsilcisi Mustafa Alparslan, Türkiye Gazetesi, İhlas Pazarlama ve İhlas Yetkili Servis çalışanları ile İhlas Vakfı gönüllüleri katıldı.
İhlas Vakfı’nın tüm imkanlarını seferber ederek yurtiçi ve yurtdışında Türkiye’yi en iyi şekilde hizmet vermeye gayret ettiğini belirten Aydın, “Yurtiçi ve yurtdışında İhlas’ın değerlerini temsil ederek hizmet ederek, bayrağımızı Afrika ve Afganistan başta olmak üzere birçok ülkede dalgalandırıyoruz. Eğitim hizmetlerimiz çerçevesinde online olarak bin 500 öğrenciye robotik kodlama eğitimi verdik ve yeni dönem için kayıtlar devam ediyor. 7’den büyük herkes için online olarak Kur’anı Kerim kursları düzenliyoruz. Bunların yanında İngilizce ve Arapça eğitimlerimiz de var. Bu ve bunun gibi çeşitli online eğitimlerimiz sürüyor. Afganistan ve Afrika’nın birçok noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Osmanlı ve Selçuklu'nun yolunu yaymak için uğraşıyoruz" dedi.

Vekalet kurbanlar 5 ülke ve yurtiçinde 27 nokta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak
2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim faaliyetleri çerçevesinde yurtdışında 5 farklı ülkenin yanı sıra yurtiçinde 27 noktada ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını kaydeden Aydın, “2022 yılı yurtdışı kurban hisse bedelini bin 590 TL, yurtiçinde ise 2 bin 590 TL olarak belirledik. Hayırseverlerin vacip kurban, adak kurbanı, akika, şükür hayvanı ve ölmüş yakınları için verecekleri kurban vekaletlerini, Sudan, Somali, Uganda, Çad ve Afganistan’da İslami usullere uygun keserek, elde edilen etleri bu ülkelerdeki yetim, fakir ve ihtiyaç sahiplerine güvenle ulaştıracağız. Yurtiçinde bağışlanan vekaleten kurbanlar ise 27 noktada kesilerek, öğrenci yurtlarında barınan binlerce öğrenciye sarf edilecek. Yurtiçi ve yurtdışı kurban kesim videoları bağışçılara gönderilecek'' diye konuştu.
Konferansın ardından, İhlas Vakfı'nın yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerine destek veren hayırseverlere İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kocaeli Büyükşehir Tiyatrosu, Denizlilerle buluştu
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Tiyatrosu, Denizlilerle buluştu
Kaçak kazı sırasında patlama; 1 yaralı, 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kaçak kazı sırasında patlama; 1 yaralı, 7 gözaltı
Büyükşehirden Minikler Atletizm Şenliği
YEREL HABERLER Büyükşehirden Minikler Atletizm Şenliği
Merkezefendi Belediyesi hizmet içi eğitimlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesi hizmet içi eğitimlerini ...
Acıpayam Ovası'nda 22 bin 840 dekar arazi suyla buluşacak
YEREL HABERLER Acıpayam Ovası'nda 22 bin 840 dekar arazi suyla ...
Kaçak kazı sırasında oluşan patlama her şeyi ortaya çıkardı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kaçak kazı sırasında oluşan patlama her şeyi ortaya ...
Genç Denizli’den muhteşem eserler Genç Denizli Karma Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Genç Denizli’den muhteşem eserler Genç Denizli Karma ...
Beyaz cennet Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı 5 kat arttı Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 38 bin kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'ye bu yıl 190 bin ziyaretçi geldi
YEREL HABERLER Beyaz cennet Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısı 5 ...
Ev hayali kurarken 16 bin TL dolandırıldı
YEREL HABERLER Ev hayali kurarken 16 bin TL dolandırıldı
Kur'an bülbülleri mest etti En güzel Kur’an-ı Kerim’i Erkan Keleş okudu
YEREL HABERLER Kur'an bülbülleri mest etti En güzel Kur’an-ı Kerim’i ...
1800 yıllık antik tiyatroda, filarmoni orkestrasından konser
YEREL HABERLER 1800 yıllık antik tiyatroda, filarmoni orkestrasından ...
Denizli’de doktora şiddet uygulayan hasta gözaltında
YEREL HABERLER Denizli’de doktora şiddet uygulayan hasta gözaltında
Minikler ilk yabancı dil sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Minikler ilk yabancı dil sertifikalarını aldı
Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi
YEREL HABERLER Öğrencilerin ürettiği el sanatları ve resim ...
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde anlayarak hızlı okuma semineri verildi
YEREL HABERLER Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde anlayarak ...
Denizli'de hafta sonu yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor
YEREL HABERLER Denizli'de hafta sonu yerel kuvvetli yağışlar ...
'Eğitim için el ele' projesinde 14 yılda 5 bin 500 genç faydalandı
YEREL HABERLER 'Eğitim için el ele' projesinde 14 yılda 5 bin 500 ...
Denizli’nin ilk ve tek atık getirme merkezi hizmete açıldı Merkezefendi Belediyesi’nden doğaya ve ekonomiye büyük katkı
YEREL HABERLER Denizli’nin ilk ve tek atık getirme merkezi hizmete ...
Maça saatler kala futbolcuları hastanelik olan Ilıcaspor, turnuvadan ihraç edildi 19 oyuncu, 3 antrenör ve şoförün taburcu edildiği olayda, yardımcı antrenörün tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Maça saatler kala futbolcuları hastanelik olan ...
Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp karakola götürdü
YEREL HABERLER Yolda bulduğu buzağı motosikletin sepetine atıp ...
Denizli’de 40 bin fesleğen dağıtıldı Başkan Zolan vatandaşlarla spor yapıp fesleğen dağıttı
YEREL HABERLER Denizli’de 40 bin fesleğen dağıtıldı Başkan Zolan ...
Tekerlekli sandalyeyle geldiği Egekent Hastanesi’nden yürüyerek ayrıldı
YEREL HABERLER Tekerlekli sandalyeyle geldiği Egekent Hastanesi’nden ...
Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü
YEREL HABERLER Kestiği ağacın altında kalan orman işçisi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.