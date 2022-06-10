Genç Denizli’den muhteşem eserler Genç Denizli Karma Sergisi açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesindeki kulüplere katılan gençlerin el emeği göz nuru 474 eseri Karma Sergi ile beğeniye sunuldu. Gençlere imkan ve fırsat verildiğinde muhteşem işlere imza attıklarını anlatan Başkan Zolan, "Amacımız daha donanımlı, sanat ve kültürle iç içe kendini geleceğe hazırlayan özgüvenli gençler yetiştirmektir" dedi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli bünyesinde açılan resim, karikatür, geleneksel Türk el sanatları (Minyatür, Hüsnü Hat, Ebru ve Tezhip), kaligrafi ve fotoğrafçılık kulüplerinde yıl boyunca yapılan eserlerden oluşan Karma Sergi açıldı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre Ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen serginin açılışına eğitmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı. Başkan Zolan, burada yaptığı konuşmada gençlerin donanımlarını artırmak için Genç Denizli projesi ile yıllardır çok önemli çalışmalar yaptıklarını anlatarak, “Eserler muhteşem gözüküyor. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız, donanımlarını artırmamız gerekiyor. Amacımız daha donanımlı, sanat ve kültürle iç içe kendini geleceğe hazırlayan özgüvenli gençler yetiştirmektir. Gençlerimizin başka ülkelerdeki akranlarından daha başarılı olabilmeleri, kendilerini geleceğe daha iyi hazırlayabilmeleri için her türlü imkânımızı seferber etmemiz gerekiyor” diye konuştu.



Sergi 16 Haziran’a dek misafirlerini bekliyor

Gençlere imkân ve destek verilmesi durumunda muhteşem işlere imza attıklarını anlatan Başkan Zolan, “Bu projeyi başlattığımız günden itibaren olağanüstü güzellikler ortaya çıktı. Gençlerimizin yeteneklerini, fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini hep beraber görüyoruz. Gençlerimizin önünü açarak onlara her alanda destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Emek veren başta hocalarımıza, çalışma arkadaşlarıma, gençlerimize teşekkür ediyor, bu sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Konuşmanın ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Eserleri inceleyerek kursiyerlerle bir süre sohbet eden Başkan Zolan, 16 Haziran’a dek sürecek sergiye tüm hemşehrilerini davet etti.

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