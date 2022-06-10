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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak kazı sırasında oluşan patlama her şeyi ortaya çıkardı: 1 yaralı

İHA

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişiden 1'i patlama sonrası yaralandı. Yaralının hastaneye gitmesi üzerine durumundan şüphelenen jandarma ekipleri, aldığı ifadeler sonrası her şeyi ortaya çıkardı.

Kaçak kazı sırasında oluşan patlama her şeyi ortaya çıkardı: 1 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişiden 1’i patlama sonrası yaralandı. Yaralının hastaneye gitmesi üzerine durumundan şüphelenen jandarma ekipleri, aldığı ifadeler sonrası her şeyi ortaya çıkardı.

Kültür ve Tabiat Varlığı bulmak için Çivril İlçesi, Koçak Mahallesi, Kızılkayalar Mevkiinde, hazine arazisi olduğu belirtilen noktada tarihi vasfı olduğu değerlendirilen kayaların bulunduğu mevkide kaçak kazı yapan Ahmet K.A., Serdar G. Süleyman G., Seyhan B., Ramazan A., Kadir B., Süleyman A. ve İbrahim T., karşılarına çıkan bir kayayı aşmak için patlayıcı madde kullanmak adına fünye sistemi kurdu. Tam bu esnada hesapta olmayan bir patlama gerçekleşti. Patlama sonrası İbrahim T. vücuduna isabet eden parçalar sonucu yaralandı.

Patlama sonrası Süleyman A., yaralıyı Çal Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan İbrahim T.’nin vücudunun çeşitli yerlerinde ateşli silah ve muhtemel patlayıcı madde izlerine benzer yaralanmaların meydana geldiğine dair Adli Muayene Raporu tanzim edilmesiyle jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin ifadelerini alan ekipler düğmeye bastı.

Fünyeyi jandarma PAMİT ekibi imha etti
Jandarma ekipleritoplamda Çal ilçesinde 5 kişiyi, Çivril ilçesinde ise 3 kişiyi yakaladıktan sonra olay yerine gitti. Burada yapılan incelemede kurulu vaziyette fünyeye bağlı patlayıcı madde tespit edildi. Jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldıktan sonra Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) ekibi patlayıcıyı imha etti. Müze müdürlüğü ile birlikte yapılan inceleme sonrası kazı yapılan alan hızla kapatıldı.

Yakalanan şüpheliler ifadelerinin ardından Çivril İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, yaralanan İbrahim T. ise Denizli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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