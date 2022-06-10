Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Denizli’de 11 Haziran 2022 Cumartesi günü kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenmesinin ardından olumsuzluklara karşı meteoroloji uyarıda bulundu.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli rüzgar eseceğini açıklayarak yaptığı uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre, 11. Haziran 2022 Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50 70 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (7080 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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