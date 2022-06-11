Çiftlikte çalışan işçi ölü bulundu

Denizli’de bir çiftlikte çalışan işçi, sabah saatlerinde büyükbaş hayvanı sağmak için gidip geri dönmeyince arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu.



Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah saatlerinde çiftliğe giden Ahmet Güler (48), büyükbaş hayvanları sağmaya başladı. Aradan geçen süre zarfından kendisinden haber alamayan iş arkadaşları, Güler’in yanına gittiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri talihsiz işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.



Öte yandan hayatını kaybeden işçinin elektrik çarpması ya da büyükbaş hayvanın vurması sonucu öldüğü değerlendiriliyor.

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