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Denizli’nin su sıkıntısı dev yatırımla ortadan kalkıyor Günlük 100 bin metreküp su arıtılacak

İHA

Denizli’nin su sıkıntısı dev yatırımla ortadan kalkıyor Günlük 100 bin metreküp su arıtılacak

Denizli’nin önümüzdeki 50 yıl içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Akbaş Barajı ile İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemede bulunan Başkan Osman Zolan, dev yatırımın hizmete girmesine sayılı günler kaldığını müjdeleyerek, “Denizli’miz inşallah bu sene sıkıntısız bir yaz geçirecek” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentin 2050 yılına kadar içme suyu sorununu çözülmesinde büyük öneme sahip Honaz ilçe sınırları içinde yer alan Akbaş Barajı ile yapımında sona gelinen İçme Suyu Arıtma Tesisinde incelemede bulundu. İnceleme gezisine Başkan Osman Zolan’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü ve beraberindekiler katıldı. İlk olarak Akbaş Barajı’nda incelemede bulunan Başkan Zolan daha sonra günlük 100 bin metreküp suyun arıtılacağı Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisini gezdi. Çevre düzenlemesi yapılacak tesisin test aşamasının başarıyla sürdüğü, kısa süre sonra ise yüzde 100 verimle hizmete gireceği belirtildi. 26 farklı yapıdan oluşan tesis hakkında bilgi alarak arıtma sistemini inceleyen Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Denizli’ye 50 yıldan fazla hizmet edecek
Başkan Osman Zolan, 2017 yılında tamamlanan Akbaş Barajı’nın Denizli’nin içme suyu ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla yapıldığını söyledi. Akbaş Barajı’nın özellikle Denizli’nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacına yanıt vereceğine dikkati çeken Başkan Zolan, "Burası Honaz Dağı’nın tertemiz kar sularının biriktiği bir baraj. Suyun kirlenme riskinin en düşük olduğu bir noktadayız. Akbaş Barajı’ndan iletim hatları ile gelecek içme suyu Honaz ilçesinin Karateke Mahallesi’nde inşa edilen arıtma tesisimize taşınacak. Modern tesisimizde arıtılan suyumuz daha sonra şehrimize ulaşacak. Barajımız inşallah Denizli’mize 50 yılı aşkın bir süre hizmet edecek” ifadelerini kullandı.

70 kilometrelik iletim hattı döşendi
Denizli'nin uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak Akbaş Barajı hakkında bilgi veren Başkan Zolan, "70 kilometrenin üzerinde döşenen bir iletim hattı ile şehrimize saniyede 1000 litre içme suyu verilecek. Barajımızı ve İçme Suyu Arıtma Tesisimizi incelemeye geldik. Barajımızın doluluk seviyesi yüzde 60 civarında ve daha da artmasını arzu ediyorum. Bu, şu anda ihtiyacımızı karşılayacak bir seviyede, herhangi bir sıkıntı yok. Denizli’miz inşallah bu sene sıkıntısız bir yaz geçirecek. Akbaş Barajı’ndan gelecek suyumuz arıtma tesisinde gerekli işlemlerden geçirildikten sonra şehrimize vermeye başlayacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Günlük 100 bin metreküp su arıtılacak
Günlük 100 bin metreküp suyu arıtacak Denizli İçme Suyu Arıtma Tesisi havalandırma, ön ozon temas tankı, hızlı ve yavaş karıştırıcı, idari bina, kimya bina gibi 26 farklı yapıdan oluşuyor. Tesiste ham sudaki kirletici parametrelerin giderimine yönelik olarak fiziksel ve kimyasal arıtma esasına dayalı konvansiyonel arıtma yapılacak. Burada kullanılacak klor ise yine tesiste bulunan ve tuzdan klor üretebilen klor jeneratörleri vasıtası ile sağlanacak. İdari bina içerisinde konumlandırılan biyoloji ve kimya laboratuvarlarında ise günlük ham su analizleri yapılacak.

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