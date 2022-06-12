Denizli Tekden Hastanesi organ bağışına dikkat çekti Tekden Hastanesi’nde organ bağışı duyarlılığı için stant kuruldu

Özel Denizli Tekden Hastanesi ve Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde açılan stantta, hastane personeli, hasta ve hasta yakınları organ bağışı konusunda bilgilendirildi.



Denizli’de geçen sene en fazla organ bağışı yapan hastanelerden biri olarak plaket alan Özel Denizli Tekden Hastanesi, organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Hastanenin anestezi doktorlarından, Organ Nakil Koordinatörü Uzm. Dr. Nevin Özcan, “Umarız organ bağışı konusunda bu sene çok daha fazla kişiye ulaşarak birçok hastaya umut oluruz. Ölürken başka kişilerin hayata tutunmalarını sağlamak yüce bir değerdir. Toplumun organ bağışı konusunda daha bilinçli ve duyarlı olmasını temenni ederim” dedi.



“Organ bağışının artmasını engelleyen en önemli neden bilgi eksikliği ve yanlış bilgilerdir”

Tekden Hastanesi Organ Nakil Koordinatörü Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevin Özcan, “Sağlık Bakanlığı verilerince, Türkiye’de 26 bin 894 kişinin organ nakli beklediği bildirilmiştir. Organ nakline dikkat çekmek ve hastanemize gelen hastalarımızı bilgilendirmek amacıyla Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü, hastanemizde bir hafta boyunca açtığı stantla personelimizi ve gelen hastalarımızı bilgilendirmiştir. Ülkemizde canlıdan organ bağışında iyi durumda olmamıza rağmen, beyin ölümü gerçekleşen hastalardan organ bağışında istenilen düzeyde değiliz. Beyin ölümü tespit sayıları yıllara göre artarken organ bağışı konusunda aile izin sayılarında yeterli artış gözlemlenmemiştir. Aile izni toplam beyin ölümü tespit sayısının yüzde 20’si civarındadır. Ölen bir yakınının organlarını bağışlamayı düşünen bir aile kişinin bedensel bütünlüğünün tamamen bozulacağı endişesini taşımaktadır. Oysaki organ nakli ameliyatının herhangi bir ameliyattan hiçbir farkı yoktur. Vücut üzerinde ameliyat izi dışında kötü bir görüntü olmamaktadır. Ölen kişilerin yakınları tüm açıklığı ile ilgili bilgilendirildiklerinde görüşleri değişebilmektedir” şeklinde konuştu.



“Beyin ölümlerinde, hastaların yüzde 20’ler gibi çok düşük oranlarda olan aile izin oranlarını arttırmalıyız”

Organ bağışını arttırmak için neler yapılması gerektiğinden bahseden Uzm. Dr. Nevin Özcan, “Organ bağış kartına sahip kişi sayısını arttırmalıyız. Organ bağış sisteminde kayıtlı olmak, beyin ölümü gerçekleştiğinde organları alınabilir anlamına gelmez. Beyin ölümü gerçekleşen kişinin organlarının alınabilmesi için birinci derece yakınının imzası gerekmektedir. Çünkü kartımız niyet göstergemizdir, vasiyetimiz gibi algılanır. Ailemizin karar vermesini kolaylaştırır. Organ bağışı konusunda soru işaretlerini giderecek bilgilendirmeler yapmalıyız. Beyin ölümlerini zamanında tespit etmeliyiz. Beyin ölümlerinde, hastaların yüzde 20’ler gibi çok düşük oranlarda olan aile izin oranlarını arttırmalıyız. Biz Tekden Hastanesi olarak organ bağışına çok önem veriyor, bu konuda çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Geçen yıl en fazla bağış yapan hastanelerden biri olarak plaket almanın gururunu yaşamaktayız. Sağlık Müdürlüğü’nün başlatmış olduğu organ bağışı konusunda bilgilendirme, farkındalık oluşturmak, sisteme kayıtlı bağışçı sayısını artırma çalışmalarına destek olmaktan dolayı mutluyuz. Sağlık Müdürlüğü ekibine ve hastane yönetimimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.



“Tekden Hastanesi ve bağışta bulunan tüm gönüllülere teşekkür ederiz”

Organ bağışı konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı Denizli Tekden Hastanesi'ne teşekkür eden Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü oran bağışı yetkilisi Uz. Dr. Özlem Pekel ise “Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü olarak organ bağışı konusunda bilgilendirme yapmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla 610 Haziran tarihleri arasında Özel Denizli Tekden Hastanesi’nde stand kurarak gerekli çalışmaları yaptık. Sağlık çalışanları ve hastalardan gönüllü olan kişilerin organ bağışı işlemleri yapılmıştır. Özellikle pandemi döneminde oldukça azalan organ bağışı sayılarının arttırılması hedeflenmiştir. Ülkemizde organ nakli konusunda beyin ölümü gerçekleşen kişiden organ nakli, henüz yeterli seviyeye ulaşmadı. Amacımız bu bilinci arttırarak farkındalığı oluşturmak ve gerekli eğitimleri vermek. Türkiye’de nakil bekleyen hasta sayısının fazlalığı dikkate alındığında daha fazla kişiye umut olabilmek adına yapılan çalışmanın önemini belirtmek isteriz. Farkındalık oluşturmamıza destek olan Denizli Tekden Hastanesi Yönetimine ve bağışta bulunan tüm gönüllülere teşekkür ederiz” dedi.

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