Muğla’daki kazanın acısı Çameli’ye düştü

Muğla'nın Ortaca ilçesi Okçular mahallesinde meydana gelen kazada Çamelili motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yaşamını yitirdi.



Kaza, Ortaca Dalyan yolu üzerinde Okçular Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ortaca istikametinden Dalyan Mahallesine seyir halindeki Yüksel Yertürk (52) yönetimindeki 48 RL 489 motosiklet ile T. C. K. idaresindeki 48 AAZ 529 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile devrilen motosikletin sürücüsü Yüksel Yertürk ve arkasında yolcu olarak bulunan Sabri Bağcı (46) yola savruldu. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil ise şarampole devrildi. İhbar sonrası olay yerine Jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Yertürk ve yolcu Bağcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü T. C. K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan R. Ü. yaralı olarak Ortaca’daki hastanelerde tedavi altına alındı.



Öte yandan; kazada hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yüksel Yertürk’ün Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Karabayır Mahallesinden ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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