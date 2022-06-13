Kırışıklıklar botulinum toksin tedavisiyle geciktirilebiliyor

Denizli Pamukkale Ünüversitesi (PAÜ) Hastanesi Dermatoloji AD. Öğretim Üyesi Dr. Hülya Cenk, botulinum toksin tedavileri ve bilinen bilinmeyen yönleri hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Cenk, “Belirli aralıklarla uygulanan botulinum toksin tedavisiyle, zamanla (yaş aldıkça) oturması beklenen dinamik kırışıklıkların, statik kırışıklıklara dönüşmesi (yaşlılık ifadesi olan derin çizgilerin yerleşik hale gelmesi) geciktirilebilmektedir” dedi.



Doğal bir süreç olan yaşlanmayla birlikte, yüzdeki yağ yastıkçıkları, ligamentler (bağlar), aşağı doğru yer değiştirmekte, kemikler şekil değişikliğine uğramakta ve güneş hasarının etkisiyle deride kırışıklıklar görülmekte olduğunu belirten Dermatoloji AD. Öğretim Üyesi Dr. Hülya Cenk, bu değişikliklerin hepsine yönelik farklı işlemlerle yaş alma sürecinde daha genç bir görünüme sahip olmak mümkün olduğunu söyledi. Botulinum toksin ile kırışıklık tedavisi mümkün olduğunu ifade eden Dr. Hülya Cenk, “Botulinum toksin yaklaşık 40 yıldır kırışıklık tedavisinde kullanılmaktadır. Botulinum toksinle, talepli olarak hareket ettirilebilen çizgili kaslarda gevşek tip paralizi (kısmi felç) oluşturulur. Yüzdeki kırışıklıklar, mimik esnasında oluşan (dinamik) ve mimik yapılmadığı halde yüze bakıldığında direkt olarak görülen kırışıklıklar (statik) olarak iki farklı şekildedir. Botulinum toksin ile dinamik çizgiler tam ya da tama yakın giderilebilirken, statik çizgiler (yıllar içinde oturmuş olan çizgiler) için botulinum toksin uygulamaları diğer kozmetik işlemlerle kombine edildiğinde tam ya da tama yakın iyileşme elde edilebilmektedir” dedi.



“Yaşlılık ifadesi olan derin çizgilerin yerleşik hale gelmesi geciktirilebilmektedir”

Botulinum toksin tedavisi ile birlikte ileri yaşlarda daha az kozmetik işlemle, çok daha iyi sonuçlar beklendiğinin altını çizen Dr. Hülya Cenk, “Botulinum toksin ile kırışıklık tedavisi sonrası belirli bir süre sonra kas fonksiyonları geriye döner. Belirli aralıklarla uygulanan botulinum toksin tedavisiyle, zamanla (yaş aldıkça) oturması beklenen dinamik kırışıklıkların, statik kırışıklıklara dönüşmesi (yaşlılık ifadesi olan derin çizgilerin yerleşik hale gelmesi) geciktirilebilmektedir. Böylece daha ileri yaşlarda daha az kozmetik işlemle, çok daha iyi sonuçlar beklenmektedir. Etkinlik en erken 2472 saat sonra minimal düzeyde başlar, 14 gün içinde tam etkinlik sağlanır. Genellikle, ilk yapıldığında etki 3 aydan sonra azalarak kaybolur fakat tekrarlayan uygulamalarla, etkinlik 68 aya, kimilerinde 9 aya kadar devam etmektedir. Botulinum toksin ile kişi isterse yüz inceltilebilir fakat yüzde şişlik ya da dolgunluk etkisi oluşmaz, bir dolgu uygulaması değildir. Botulinum toksin uygulamaları, sinema aktörleri, tiyatro oyuncuları, dudaklarını kullanan müzisyenler, ellerini kullanan sanatkarlar gibi meslek gruplarında dahi istenen kas grupları etkilenmeden, mimik ve hareketler korunacak şekilde uygulanabilir” diye konuştu.



Dr. Öğretim Üyesi Hülya Cenk günümüzde botulinum toksin uygulamalarının belirli bir yaştan sonra lüks değil, bir ihtiyaç haline geldiğini ve doğru ellerde uygulandığında oldukça güvenli ve tatmin edici sonuçlara sahip bir uygulama olduğunu belirtti, yaş alınmasına rağmen, genç görünmenin mümkün olduğunu da ekledi.

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