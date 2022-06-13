Kayıp 2 genç için endişeli bekleyiş sürüyor Dibine taş doldurulan kuyuda iş makineleri kazı yapıyor Arama çalışması yapılan su kuyusu bölgesine gelen acılı aile gözyaşlarına hakim olamadı Kayıp gençlerin en son görüştükleri kişinin ardından 8 şüpheli daha gözaltına alındı

Denizli’de kendilerinden 4 gündür haber alınmayan iki gencin arandığı ve dibi taş doldurularak kapatılmış su kuyusunda çalışmalar devam ediyor. Bölgeye gelen ailelerin gözyaşlarıma hakim olamadığı soruşturma çerçevesinde, gençlerin son görüştükleri kişinin ardından 8 şüpheli daha gözaltına alındı.



Acıpayam ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki İsmail Yalçın ile Serinhisar’da ikamet eden 17 yaşındaki Hasan Akköse, 9 Haziran 2022 Perşembe akşamı buluşup arabayla yola çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu gençlerin kullandığı otomobil, Serinhisar ilçesinin Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. Kan izlerine rastlanılan arma çalışmalarında, iki gencin telefonları da arazide parçalanmış halde bulundu. Gençlerin son görüştükleri kişi olan Hasan Akköse’nin akrabası M.A.’nın ardından olayla ilgileri olduğu düşünülen 8 şüpheli daha gözaltına alındı.



Kuyunun dibi taş atılarak kapatılmış

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda, bu sabahki arama çalışmalarına aracın terk edilmiş olarak bulunduğu bölgeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki su kuyusundan başlandı. Çapraz sorguya alınan 2 şüphelinin, cesetlerinin Develi Kuyusu olarak bilinen kuyuya atıldığını ifade etmesi üzerine bölgede geniş çaplı bir araştırma başlatıldı. İçerisine taş atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda iş makineleriyle kazı çalışması başlatıldı.



Kayıp iki gencin bulunması için su kuyusundaki çalışmaları endişeli gözlerle takip eden yakınları, gözyaşlarına hakim olmadı. Fenalık geçiren aile bireylerini, çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

İsmail Yalçın’ın annesinin "Biz çocuğumuzu göreceğiz. Benim yavrumu kuyudan mı çıkarıyorlar. Hiç mi canınız acımadı. Bu küçücük cana kıyılır mı. Bu canileri gören olmadı mı, bu çocukları görmediniz mi” şeklindeki feryatları yürekleri dağladı.



Gözaltındaki 9 şüphelinin sorgununa devam edilirken, ilk gözaltına alınan kişi olan M.A’nın amcasını öldürdüğü gerekçesiyle 10 yıl önce cezaevine girdiği ve pandemi izniyle cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

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