Beyin ölümü gerçekleşen hastanın organları yeni hayatlar için yola çıktı 8 organ bağışı, 27 kişiye yeni hayatlarında umut oldu

Denizli’de beyin kanamasına bağlı 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 78 yaşındaki S. Y.’nin karaciğeri ve 2 böbreği alınarak İzmir ve Antalya’da organ bekleyen hastalara gönderildi.



3 Haziran’da evinde fenalaşarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan S.Y.’ye ilk müdahalenin yapılmasının ardından, yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Dahiliye Yoğum Bakım Ünitesi’ne alınan ve burada 10 gün yaşam mücadelesi veren S.Y’nin beyin ölümü gerçekleşti. Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi beyin ölümü gerçekleşen hastanın yakınları ile görüştü ve aile organ bağışında bulunmaya karar verdi. Bunun üzerine İzmir Organ ve Doku Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildi ve İzmir’den gelen ekipler tarafından karaciğer ve böbrekler alınarak İzmir ve Antalya’da organ bekleyen hastalara gönderildi.



"Şuana kadar 18 bin 261 kişi organ bağışında bulundu"

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk 2022 yılında Denizli’de 12 beyin ölümüne karşılık 8 organ bağışının gerçekleştiğini, alının organlarla Türkiye’nin çeşitli illerinde yaşayan 27 kişinin yeni bir hayata merhaba dediğini belirterek, “Bildiğiniz gibi ülkemizde organ bağışı oranları düşük bir seviyede kalmakta ve tedavisi yalnızca organ bağışı ile mümkün olan hastalarımız sağlıklarına kavuşamadan hayatlarını kaybetmektedir. Yıllarca organ bekleyen hastaların sağlıklarına kavuşabilmesi için de organ bağışı oranları ve organ nakli sayılarının arttırılması gerekmektedir. Bu noktada Denizli olarak 2019 yılında Her Bağış Yeni Bir Hayat projesine başladık ve projemiz Denizlili vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gördü. Şuana kadar 18 bin 261 kişi organ bağışında bulundu. Bağışta bulunan herkese tek tek teşekkür ediyorum. S.Y’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum” dedi.

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