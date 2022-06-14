PAÜ istihdam ve kalkınmaya katkı sunacak projede yer aldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), meslek yüksekokullarının mesleki eğitimlerinde, sanayinin rolünü arttırmayı hedefleyen “İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi” başlıklı çalıştayda masada yer aldı. Üç gün boyunca öğretim üyeleri, 11 farklı sektörden firma temsilcileri ile projenin nihai şeklini alması konusunda fikir alışverişinde bulunacak.



Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Yönetimi, üniversitesanayi iş birliği alanında somut adımları hayata geçirmeye devam ediyor. Meslek yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerin, sanayideki istihdamının arttırmasının hedeflendiği proje çerçevesinde düzenlenen çalıştayda, 11 farklı sektörden firma yetkilileri ile akademisyenler istişarelerde bulunacak. PAÜ’nün yer aldığı çalıştayın ilk gününde tekstil sektörü ele alınırken, çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Kutluhan, “Çocuklarımıza iyi bir kariyer alanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu projenin bir basamak teşkil etmesini ve üniversitesanayi iş birliğinde hocalarımızın artık fabrikalarda olmasını istiyoruz” dedi.



“Bizim hocalarımızın fabrikalarda olmasını istiyoruz”

Toplantıda konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan sözlerinin başında, göreve geldiği ilk günden itibaren Denizli halkı, Denizli kamuoyu ve Denizli sanayisinin hep arzuladığı üniversitesanayi iş birliği konusunda adımlar attıklarını hatırlatırken, bugün bu çalıştay ile önemli bir eşiği geçtiklerine dikkat çekti. Bu konuda duyduğu mutluluğu ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

“İnşallah, bu yeni binaları ve toplantı salonları her zaman hayırlı işlere vesile olsun. Üniversite sanayi iş birliğinde biz, Pamukkale Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerimize istihdam sağlamayı hedefliyoruz. Üniversitesanayi iş birliği denildiğinde sanayici ile öğretim üyelerinin birçok projelerde bir araya gelmesini ve ‘aranan eleman’ dediğimiz öğrencilerimizin istihdamını arttırmayı istiyoruz. Bugüne kadar çok hızlı bir şekilde üniversitesanayi iş birliği konusuna girdik. Teknoloji transfer ofisi üzerinden 20 olan öğretim üyesi görevlendirmesini bugün 80’in üzerine çıkardık. Bizim 17 meslek yüksekokulumuz var. İnşallah kariyer demişken, EGEKAF 2023’e ev sahipliği konusunda da çok hızlı adımlarla ilerliyoruz. Benim gönlümden geçen ‘İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi’nin bir basamak teşkil etmesidir. Bizim hocalarımızın fabrikalarda olmasını istiyoruz. Geçtiğimiz günlerde ADIM Üniversiteleri Toplantılarına katıldık. Burada YÖK Başkanımız da dâhil olmak üzere Üniversitelerimizin üniversitesanayi iş birliği konusundaki düşüncelerini öğrenmiş olduk. Bu proje, gerçekten YÖK’ün de alt yapı oluşturmak için kullanabileceği bir projedir. Biz, Denizli’mize hizmet ederken aynı zamanda ülkemize de hizmet etmiş olacağız. Bu projeyi farklı mecralarda da sunmak inşallah bizlere nasip olur. Bu sektörel toplantının inşallah güzel

sonuçlar alacağına eminim.”



Açılış konuşmalarından ardından, üç gün boyunca devam edecek çalıştayın ilk günü, tekstil sektöründe üniversitesanayi iş birliği konularının ele alınması ve ilgili programlarda öğrenim gören öğrencilerin istihdamının arttırılmasına yönelik öğretim üyeleri ve tekstil firmalarından yetkililerin görüş alışverişi ile devam etti. Üç gün boyunca tekstilin yanı sıra; enerji, sağlık, kablo, mermer, kimya, turizm, inşaat, makine, gıda, elektrik ve elektronik sektörlerinde, üniversitesanayi iş birliği konuları masaya yatırılacak.

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