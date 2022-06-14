Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)

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ŞÜPHELİLERDEN 6'SI ADLİYEDE

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde gittikleri yaylada kaybolan, yapılan aramada bölgede kan izleri, otomobilleri terk edilmiş, cep telefonları ise parçalanmış bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'yi kuyuda arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliyeye getirilirken geniş güvenlik önlemi alındı. Mustafa A.'nın (37) da aralarında bulunduğu diğer 3 şüphelinin ise polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-14 15:42:01



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