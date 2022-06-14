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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pamukkale Belediyesi ilk buğday hasadını gerçekleştirdi

İHA

Pamukkale Belediyesi ilk buğday hasadını gerçekleştirdi

Denizli'de Pamukkale Belediyesinin üreticilere yem ve tohum desteği sağlamak adına hayata geçirdiği projede, belediyeye ait arazide ilk buğday hasadı gerçekleştirildi.

Pamukkale dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri konumunda iken, ilçenin büyük bir kesimi tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. Toplam 61 mahalle bulunan Pamukkale ilçesinde, 31 mahallede halk geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdürüyor. Bu noktada Pamukkale Belediyesi, tarım ve hayvancılığa yönelik de önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

İlçede besicilik yapan vatandaşların yaz aylarındaki en büyük problemlerinden birisi olan karasinek sorununa kimyasal içermeyen yapışkan ip yöntemi ve periyodik olarak yapılan ilaçlamalar ile çözüm üreten Pamukkale Belediyesi, şimdi de çiftçilere ve hayvancılıkla uğraşan ilçe halkına yem ve tohum desteği sağlamak adına önemli bir adım attı. Belediyeye ait arazide ilk buğday hasadı gerçekleştirildi.

“Gelecek yılın hasadı vatandaşa destek olacak”
Pamukkale Belediyesi’ne ait arazi gerçekleştirilen ilk hasadı gerçekleştiren Belediye Başkanı Avni Örki, buradan elde edilen ürünleri tohumluk olarak kullanacaklarını ve gelecek yıl daha geniş arazilere ekim yaparak ilçedeki vatandaşlara tohum ve yem desteği sağlayacaklarını belirtti. Başkan Örki, “Buradan elde ettiğimiz tohumlukların daha sonrasında diğer arazilerimizde dikimini ekimini gerçekleştireceğiz. Oradan elde edilecek ürünlerimizi de hayvancılık yapan vatandaşımızla paylaşacağız. Yine üretimlerini yapan çiftçilerimizle de tohumluk olarak da paylaşmış olacağız. İlk hedefimiz tohumlarımızı elde etmekti. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada o tohumlarımızı hasat ediyoruz. İkinci aşamamız önümüzdeki sene itibariyle daha geniş alanlarda en az 150 dönümlük olmak üzere, hedefimiz bin dönümlük arazilerde bu ekimlerimizi gerçekleştirmeyi istiyoruz. Hem böylelikle bir takım atıl kalmış hazine arazilerini tarıma kazandırmış olacağız. Hem de belediyemiz vasıtasıyla da hayvancılık yapan vatandaşlarımıza da samanıyla, buğdayıyla, arpasıyla yem desteği sağlamış olacağız” diye konuştu.

“Pamukkale Belediyesi olarak hayvancılıkla, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın, emekçi kardeşlerimizin her birisinin yanındayız" diyen Başkan Örki, şöyle konuştu:
"Bugün, geçtiğimiz aylarda o ilk tohumları toprakla buluşturduğumuz arazimizde ilk hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bu arazi belediyemize ait bir arazi. Yaklaşık 8 dönümlük arazide çiftçilerimizin yapmış olduğu bu faaliyeti gerçekleştirelim. Buradan elde edeceğimiz tohumlarımızı, ürünlerimizi tohumluk olarak saklayalım ve önümüzdeki sene itibariyle de ekim alanlarımızı daha da artıralım ve çiftçimizin üretim sürecinin içinde bizde yer alalım istedik. Önümüzdeki yıl da, çiftçimize, hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza destek sağlayabilmek adına bu yıl ilk olarak tohumlarımızı aldık”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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