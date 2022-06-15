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Vahşi cinayette tüyler ürperten detay: Cesetlerin olduğu kuyu ateşe verilip üstü toprakla kapatılmış Ormanlık alanda öldürdüğü gençlerin cesetlerini 1 gün sonra kuyuya atan zanlı, ateşe verdiği kuyuyu adam tutup taş toprakla doldurtmuş

İHA

Denizli'de kaybolduktan 5 gün sonra 30 metrelik su kuyusunda ölü olarak bulunan iki gencin öldürüldüğü vahşi cinayetin detayları belli oldu. Ormanlık alanda buluştuğu iki genci öldürdükten 1 gün sonra gelip cesetlerini kuyuya atan zanlının, daha sonra ateşe verdiği kuyuyu 8 kişi tutup taş toprakla doldurttuğu ortaya çıktı.

Vahşi cinayette tüyler ürperten detay: Cesetlerin olduğu kuyu ateşe verilip üstü toprakla kapatılmış Ormanlık alanda öldürdüğü gençlerin cesetlerini 1 gün sonra kuyuya atan zanlı, ateşe verdiği kuyuyu adam tutup taş toprakla doldurtmuş

Denizli’de kaybolduktan 5 gün sonra 30 metrelik su kuyusunda ölü olarak bulunan iki gencin öldürüldüğü vahşi cinayetin detayları belli oldu. Ormanlık alanda buluştuğu iki genci öldürdükten 1 gün sonra gelip cesetlerini kuyuya atan zanlının, daha sonra ateşe verdiği kuyuyu 8 kişi tutup taş toprakla doldurttuğu ortaya çıktı.

Acıpayam ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki İsmail Yalçın, 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. 20 lira harçlık alarak babasına ait otomobille evden ayrılan İsmail Yalçın, Serinhisar ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Akköse ile buluştuktan sonra bir daha geri dönmedi. En son aradığında kendisine “Arabayı yıkıyorum baba” diyen oğlundan bir daha haber alamayan baba Adnan Yalçın, jandarma karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Gençlerin kullandığı otomobilin Serinhisar ilçesi Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulunması, kayıp gençlerden Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp, kız arkadaşına aynı zamanda akrabası olan Mustafa A.’nın adını söylemesi üzerine Mustafa A. ve olayla ilgili olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Biri sırtından diğeri ise başından vurulmuş
İfadeler doğrultusunda aracın bulunduğu yere 10 kilometre uzaklıktaki Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kullanılmayan su kuyusunda arama çalışmaları başladı. İçerisine taş ve toprak atılarak dibi kapatıldığı belirlenen su kuyusunda iş makineleriyle yürütülen çalışmalar, geçen 45 saatin ardından bu sabah acı haberle sonlandı. İlk bakışta tanınamayacak halde olan gençlerden ilkinin cansız bedenine 03.30, diğerininkine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı. Gençlerden birinin yakın mesafeden başından, diğerinin ise kaçmaya çalışırken sırtından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Mustafa A. ile birlikte 7 şüphelinin tutuklandığı soruşturmada, hayatını kaybeden İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’nin cenazeleri Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İzleri soğuk kanlılıkla gizlemeye çalıştı
Kaybolduktan 5 gün sora ölü olarak bulunan İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’nin katili olduğu iddiasıyla tutuklanan ve aynı zamanda Hasan Akköse’nin uzaktan akrabası olan Mustafa A.’nın işlediği cinayeti itiraf ettiği ve kurbanlarla aralarında alacak meselesi yüzünden husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.
İsmail Yalçın ve Hasan Akköse ile geçtiğimiz Perşembe akşamı ormanlık alanda buluşan Mustafa A.’nın, tartıştığı gençleri tüfekle öldürdükten sonra bölgeden ayrıldığı, ertesi gün emanet aldığı bir araçta tekrar olay yerine gelerek bagaja koyduğu cesetleri su kuyusuna attığı ileri sürüldü. Bir yakıt istasyonunda temizlediği otomobili sahibine teslim eden zanlının, benzin ve tiner dökerek kuyuyu ateşe verdiği, çok derin olan kuyuda yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle cesetlerde yanık oluşmadığı belirtildi. Yakma girişimi sonuçsuz kalan zanlının, daha sonra anlaştığı 8 kişiyle bölgeye dönüp su kuyusunun içerisini taş toprakla doldurttuğu öne sürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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