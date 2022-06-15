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PAÜ’nün projesi fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında klinik anahtar olacak

İHA

PAÜ’nün projesi fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında klinik anahtar olacak

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları dahilinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen, Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz’ın yürütücüsü olduğu ‘Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Elektrik Stimülasyonu için Klinik Anahtar’ başlıklı projenin açılış toplantısı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın proje yürütücü kuruluş yasal temsilcisi olduğu projenin açılış toplantısına Pamukkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz’ın yanı sıra Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Arzum Işıtan, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Cetişli, Dr. Fzt. Furkan Bilek, Uzm. Fzt Fatma Nur Alçın ve Uzm Fzt. Betül Söylemez Pamukkale Üniversitesi adına katılırken, Romanya University of Craiova’dan Prof. Ligia Rusu ve Mihai Rusu, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Doç. Dr. Esra Doğru Hüzmeli, Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Duray, Litvanya Šiauliai State University of Applied Sciences’dan PT. PhD. Vaida Aleknavıcıute Ablonske, Estonya Tartu Health Care College’dan PT. MSc. Kirkke Reisberg katıldı.

Teknoloji ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi Dekanlarının, Uluslar Arası İlişkiler Koordinatörünün, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim elemanlarının ve lisans öğrencilerinin, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD ve İş ve Uğraşı AD yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen açılış toplantısında Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz 30 ay sürecek olan projenin hibe miktarının 213.320,00 Avro olduğunu belirtti.
Proje ile ilgili düzenlenen proje açılış toplantısında Prof. Dr. Nilüfer Çetişli Korkmaz, şunları aktardı:
“Elektrik stimülasyonu, fizyoterapi ve rehabilitasyon disiplinlerinde nöromodülasyon, kuvvetlendirme, ağrı ve somatosensoryal yönetim için uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektriksel stimülasyon yaklaşımları fizyoterapi ve rehabilitasyonda yaygın olarak kullanılmasına rağmen etki mekanizmaları hala tam olarak bilinmemekte ve farklı tanımlamaları olup isimlendirme konusunda bile bir standardizasyon bulunmamaktadır. Fizyoterapistler için elektrik stimülasyonuna yönelik standardize protokollerin olmaması ve parametrelerde farklılıkların olması bu yaklaşımın etkili bir şekilde kullanılamamasına, klinik karar verme sürecinin etkilenmesine ve uygulamaya yönelik literatürde kanıtların yetersiz olmasına neden olmaktadır. Bu proje, mesleki eğitim ve Avrupa'daki üniversitelerden bilgi aktarımında bölgesel farklılıklar olduğunu bildiren ve mesleki becerilerini tamamlamada paydaşlarına ek eğitim vermenin önemine inanan Türkiye, Romanya, Litvanya ve Estonya Fizyoterapistler Derneği gibi ulusal ve Avrupa düzeyindeki profesyonel dernekler tarafından da ilişkili ortak olarak desteklenmektedir. Proje, lisans/yüksek lisans/doktora öğrencilerinin, akademik profesyonellerin, fizyoterapistlerin, süpervizörlerin, araştırmacıların, ulusal ve uluslararası fizyoterapi derneklerinin ihtiyacına yönelik planlanmıştır. Bu proje ile Avrupa boyutunda fizyoterapi ve rehabilitasyon eğitimi ve uygulamasında elektriksel stimülasyonu için ortak ve uluslararası bir dilin sağlanması hedeflemektedir. Proje ayrıca mesleki eğitimi ve öğretimi, mükemmellik için dijital ve tersyüz (hibrit) eğitim yoluyla destekleyecektir. CK4Stim projesinin bilimsel, akademik, ekonomik ve sosyal sonuçlarının olması beklenmektedir. Projede fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında elektrik stimülasyonu uygulamalarına ve yaklaşımlarına yönelik olarak kanıta ve fizyoterapistlerin ihtiyacına yönelik klinik anahtar niteliği taşıyacak olan uzaktan eğitim materyali, kılavuz kitap, web sayfası ve mobil uygulama geliştirilecektir.”

“Uluslararası arenada Pamukkale Üniversitesi’nin nasıl bir yeri olduğunu göstermemiz gerekiyor”
Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: “İnşallah bu proje amacına ulaşır ve insanlık adına bir algoritmayı oluşturmuş olursunuz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon konusu ile göreve geldiğim ilk günden beri yakından ilgileniyorum. Hayatımız, ömrümüz geçiyor ve olayın arka planında fizik tedavi ve rehabilitasyon çok daha yaygınlaşacaktır; hayatın her alanında kendini gösterecektir. Fizik ve rehabilitasyona ne kadar çok önem verirsek, geleceğimizde de o kadar sağlıklı bir yaşam kalitesine ulaşabiliriz. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulumuzu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesine dönüştürdük ve ulusal çapta bu Fakültemizin tanıtımını yapıyoruz. Bizim amacımız, uluslararası arenada Pamukkale Üniversitesi’nin nasıl bir yeri olduğunu göstermemiz gerekiyor. Bizim sahip olduğumuz imkânlar oldukça fazla. Pamukkale Üniversitesi, hangi konuda konuşursanız o alanda en ön planda olması gereken bir üniversitedir. Bugün mühendislik alanında da birçok malzeme Denizli’de mevcut. Bunu, dünyaya katkı verecek boyuta çıkarmak da Üniversitemizin sorumluluklarından bir tanesidir. Karahayıt Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’mizin açılması yönünde çok büyük gayretlerimiz var. Bu Merkez, Denizli’ye sağlık turizminin kazandırılmasında önemli rol oynayacaktır. Aynı zamanda bu Merkez, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültemiz için bir çalışma alanı olacaktır. İddialı bir üniversite olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yurt dışından gelen ve yurt içinden gelen paydaşlarımız ile birlikte bu projenin gerçekten güzel bir proje olduğuna inanıyorum. Üniversitemizin Erasmus sıralamasında ülkemizde ilk dokuzda olması ve Üniversitemizin uluslararası projelerde yer alması beni gururlandırmaktadır.”

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