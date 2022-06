Denizlili gençler, sınav stresini gezerek atlattı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıflara yönelik başlattığı “Büyükşehir İle Geziyorum” adlı projenin ilki tamamlandı. Denizli’nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları inceleyen gençler üniversite sınavı öncesi stres attı.



Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl ilkini düzenlediği “Büyükşehir İle Geziyorum” adlı proje tamamlandı. Denizli genelinde öğrenim gören lise 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin kentin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları görme fırsatı bulduğu proje gençlerden tam not aldı. Denizli genelindeki 74 okuldan yaklaşık 4 bin öğrencinin katıldığı projede beyaz cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti’ni ziyaret eden gençler Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın muhteşem manzarası ve doğası ile de buluştu. Türkiye’nin en büyüklerinden biri olan 135 bin metrekare alana kurulu Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı’nı ziyaret eden öğrenciler, burada 3 yılda 50 binden fazla sokak hayvanına kucak açan tesis hakkında bilgi aldı, can dostlarla zaman geçirdi.



Gençler Başkan Zolan ile buluştu

Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni de ziyaret eden gençler buradaki planetaryumda (gezegen evi) uzayın derinliklerini izledi, gök cisimleri hakkında temel bilgiler aldı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncularınca hazırlanan “Söz Sende” adlı oyunu da izleyen öğrenciler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile buluştu, birlikte sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buldu. Üniversite sınavı öncesi stres atan gençler projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Zolan’a teşekkür etti.



“Gençler nefes alsın istedik”

Yoğun bir eğitim yılının sonuna gelindiğini kaydeden Başkan Zolan, gençlerin projeyi çok sevdiğini anlattı. Üniversite sınavı öncesi gençlerin projeyle stres attığını söyleyen Başkan Zolan, “Bu yoğun temponuz içerisinde bir nefes alın istedim. Bunun yanında insan yaşadığı, ait olduğu yeri bilmesi lazım. Sizlere değişik bir gün yaşatmak arkadaşlarınızla beraber sadece okul ortamında değil farklı ortamlarda da bir araya gelmeniz, hem de şehrimizi tanımanız açısından böyle bir gezi düzenledik” dedi.



Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerin yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Zolan, “İnşallah yolunuz açık, aydınlık olsun. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum. İnşallah hep mutlu olun” dedi.

