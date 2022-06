Merkezefendi Belediyesinden süt üreticilerine yem desteği

Kırsal Kalkınma Eylem Planı doğrultusunda daha önce gübre, küçükbaş hayvan ve fide desteğinde bulunan, Halksüt projesi için alımlarını yerel üreticilerden yapan Merkezefendi Belediyesi, üreticiye ve üretime bu kez sığır süt yemi dağıtarak destek olmaya devam ediyor.



Bu doğrultuda Merkezefendi Belediyesi, 'Kırsal Kalkınma Eylem Planı' dahilinde yem fiyatları başta olmak üzere üretim maliyetleri artan süt üreticilerine 200 ton yem desteği sağladı. Destek projesinden Merkezefendi’de ikamet eden, işletmesinde en fazla 10 büyükbaş hayvanı olan, işletme kayıt belgesine sahip üreticiler faydalandı. Her işletme için, en fazla üç hayvanın faydalandığı proje çerçevesinde hayvan başı 200 kilogram süt yemi verildi. Bunun yanı sıra Merkezefendi Belediyesi, Türkiye genelinde yüzdelik oranda yem desteğinde ilk sırada yer aldı. Etkinliğe Merkezefendi Belediye Meclis Üyeleri, Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci, muhtarlar ve Merkezefendili süt üreticileri. katıldı.



Üreticinin her zaman yanında olduğunu dile getiren, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Sizlere teslim edeceğimiz 100 ton süt sığırı yem desteği projemiz ile kurban bayramı öncesinde kriterleri uygun olup şuan aramızda olan siz değerli üreticilerimize ortalama 4.000 TL ile 5.000 TL arası yem desteği sağlayarak hem süt üretimini desteklemeyi hem de sizlerin güzel bir bayram geçirmenizi sağlamak istedik. Bu proje sayesinde ilçemizde üretilen 400 ton sütün girdi maliyetini finanse etmiş olacağız. Merkezefendi ilçemizin hem hayvancılık hem de tarımsal üretimde söz sahibi bir ilçe olması için sizlerin gayretleri ve bizlerin destekleri ile başarıya ulaşmak amacıyla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.



Artan maliyetlerden dolayı zorlanan çiftçilere gübre, küçükbaş hayvan, fide, ve yem desteğini sağladığını söyleyen Başkan Doğan, "2020 yılında 130 bin adet, 2021 yılında 200 bin adet sebze fidesi hibe ederek ilçemizde 660 ton sağlıklı ve doğal sebze üretilmesini sağladık. 300 bin adet sebze fidemizi de üreticilerimiz ile buluşturarak bu yıl da 600 ton sağlıklı sebze üretmeyi planlıyoruz. Öte yandan 119 çiftçimize 100 Ton gübre desteği sağlayarak ilçemizdeki, yaklaşık 5 bin dekar araziden, 2 bin 250 ton arpa ve buğday elde etmeyi hedefledik. Bu sayede ilçemizde yaklaşık 8 aylık ekmek ihtiyacını karşılayacak un sıkıntımızın çözülmesini planlamıştık. 5 mahallemizde, kadın üreticilerimizi desteklediğimiz 5 koyun 1 koç küçükbaş hayvan desteği projemizde 1 yılı doldurmadan hayvan sayımızı toplamda 3 katına çıkararak hayvansal üretime katkı sağladık, ilerleyen günlerde aynı projenin devamlılığı için, yine kadın üreticilerimize destek vererek hayvansal üretime katkı sağlamaya devam edeceğiz. Halksüt projemiz için aylık ortalama 40 ton süt alımı yaparak yerel süt üreticimize her ay 300 bin TL katkı sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Sosyal belediyecilik denildiğinde Merkezefendi Belediyesi'nin ilk akla gelen belediyelerden olduğunu dile getiren Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Yüreci, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a yem, küçükbaş hayvan, gübre ve fide desteklerinden dolayı teşekkür etti.

