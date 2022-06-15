Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)

DHA

Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)


KUYUDA ÜZERLERİNE BENZİN DÖKÜP YAKMIŞ
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan ve cesetleri Serinhisar ilçesindeki bir su kuyusunda 2 gün boyunca süren kazı çalışması sonrası 25 metre derinlikte bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'nin, benzinle yakıldıkları ortaya çıktı.
Cinayet şüphelisi Mustafa Akköse'nin iddiaya göre 2 genci tüfekle öldürdükten sonra cesetlerini Serinhisar ilçesinde evinin yakınındaki su kuyusuna taşıdığı, ardından da bir akaryakıt istasyonundan yasak olmasına rağmen bir bidon benzin aldığı belirlendi. Akköse'nin 2 gencin cesedini kuyuya attıktan sonra benzin döküp ateşe verdiği, daha sonra ise suç ortaklarıyla kuyuyu toprak ve taşlarla doldurduğu tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-06-15 12:39:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda
YEREL HABERLER Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Kadro ve Mesut Bakkal kalacak
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Kadro ve Mesut Bakkal ...
Aydınlatma düzeneği kurduğu banyoda kenevir yetiştirdi
YEREL HABERLER Aydınlatma düzeneği kurduğu banyoda kenevir ...
Merkezefendi Belediyesinden süt üreticilerine yem desteği
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden süt üreticilerine yem ...
Denizlili gençler, sınav stresini gezerek atlattı
YEREL HABERLER Denizlili gençler, sınav stresini gezerek atlattı
PAÜ’nün projesi fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında klinik anahtar olacak
YEREL HABERLER PAÜ’nün projesi fizyoterapi ve rehabilitasyon ...
Kurbanlıklar görücüye çıktı
YEREL HABERLER Kurbanlıklar görücüye çıktı
Hamilelikte yaşanacak idrar yolu enfeksiyonu bebeğin hayatını riske atabiliyor
YEREL HABERLER Hamilelikte yaşanacak idrar yolu enfeksiyonu bebeğin ...
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız ...
Vahşi cinayette tüyler ürperten detay: Cesetlerin olduğu kuyu ateşe verilip üstü toprakla kapatılmış Ormanlık alanda öldürdüğü gençlerin cesetlerini 1 gün sonra kuyuya atan zanlı, ateşe verdiği kuyuyu adam tutup taş toprakla doldurtmuş
YEREL HABERLER Vahşi cinayette tüyler ürperten detay: Cesetlerin ...
Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu Su kuyusunda aranan gençlerin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Pamukkale Belediyesi ilk buğday hasadını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi ilk buğday hasadını ...
Denizli’de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
YEREL HABERLER Denizli’de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
Merkezefendi renkleniyor Binlerce mevsimlik çiçek toprakla buluştu
YEREL HABERLER Merkezefendi renkleniyor Binlerce mevsimlik çiçek ...
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş (2)
YEREL HABERLER Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce ...
Denizli’de Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Denizli’de Kurban Bayramı hazırlıkları başladı
Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce kız arkadaşını arayıp isim vermiş
YEREL HABERLER Kuyuda aranan 2 arkadaştan Hasan, kaybolmadan önce ...
Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda aranıyor
YEREL HABERLER Kayıp gençler kepçelerle kazılan su kuyusunda ...
Kayıp 2 genç için endişeli bekleyiş sürüyor Dibine taş doldurulan kuyuda iş makineleri kazı yapıyor Arama çalışması yapılan su kuyusu bölgesine gelen acılı aile gözyaşlarına hakim olamadı Kayıp gençlerin en son görüştükleri kişinin ardından 8 şüpheli daha gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kayıp 2 genç için endişeli bekleyiş sürüyor Dibine ...
Denizli’de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Denizli’de 35 düzensiz göçmen ve 5 organizatör ...
Denizli'de Hamilelik ve Evlilik Okulu eğitim vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Denizli'de Hamilelik ve Evlilik Okulu eğitim vermeye ...
2 gencin 5 gündür arandığı olayın şüphelileri adliyeye sevk edildi Günün aydınlanmasıyla gece boyu devam eden çalışmalar yeniden hızlandı
YEREL HABERLER 2 gencin 5 gündür arandığı olayın şüphelileri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.