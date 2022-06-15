Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)



KUYUDA ÜZERLERİNE BENZİN DÖKÜP YAKMIŞ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kaybolan ve cesetleri Serinhisar ilçesindeki bir su kuyusunda 2 gün boyunca süren kazı çalışması sonrası 25 metre derinlikte bulunan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'nin, benzinle yakıldıkları ortaya çıktı.

Cinayet şüphelisi Mustafa Akköse'nin iddiaya göre 2 genci tüfekle öldürdükten sonra cesetlerini Serinhisar ilçesinde evinin yakınındaki su kuyusuna taşıdığı, ardından da bir akaryakıt istasyonundan yasak olmasına rağmen bir bidon benzin aldığı belirlendi. Akköse'nin 2 gencin cesedini kuyuya attıktan sonra benzin döküp ateşe verdiği, daha sonra ise suç ortaklarıyla kuyuyu toprak ve taşlarla doldurduğu tespit edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-06-15 12:39:46



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