Çocuklar drama gösterisinde sahne alacak

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun drama eğitimi verdiği 55 çocuk “Benimle Oynar Mısın?” adlı yılsonu gösterisinde sahne alacak.



17 Haziran saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek gösteriye tüm vatandaşlar davet edildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi kültür ve sanat çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunca yenilikçi ve eğitici drama eğitimi alan 714 yaş arası 55 çocuğun sahne alacağı “Benimle Oynar Mısın” adlı yılsonu gösterisi 17 Haziran 2022 Cuma günü saat 20.00’de Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Çocukların kendi yazdığı bölümlerinde yer alacağı ücretsiz drama gösterisine tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi.

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