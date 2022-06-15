Denizli’de kuvvetli yağış bekleniyor

– Ege Bölgesi genelinde etkili olarak yerel kuvvetli yağışların, bugün öğleden sonradan itibaren Denizli’de de görülebileceği belirtildi.



Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak illerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Muhtemel yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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