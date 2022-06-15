Torununun cesedi kuyuda bulunan dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Torununun cesedi kuyuda bulunan dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum”

İHA

Torununun cesedi kuyuda bulunan dede: "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum”

Denizli’de 5 gündür haber alınamayan gençlerin yakılmış cesetlerinin 45 saat sonra su kuyusundan çıkartılmasının ardından ailelerin adli tıp morgunun önünde acılı bekleyişi devam ediyor. İsmail Yalçın’ın dedesi Şahin Arnas, "Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum, adalete güveniyoruz" dedi.
Denizli’de 9 Haziran akşamından itibaren kayıp olarak aranan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse’nin 5 gün sonra 30 metrelik kuyuda ölü bulunması sonrası acı haberi alan aileler, çocuklarının cansız bedenlerinin götürüldüğü Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gitti. Burada beklemeye başlayan gençlerin aileleri zaman zaman sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına hakim olamayan aileleri yakınları da yalnız bırakmazken, Hasan Akköse’nin annesi Aynur Akköse'nin “Oğlumun yüzünü gösterin, Hasan’ım yandım annem, yavrum” sözleri yürekleri burktu.

“Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum”
Acı dolu gözlerle bekleyen İsmail Yalçın’ın dedesi Şahin Arnas ise saatlerin nasıl geçtiğini anlamadıklarını söyleyerek, “Acımız çok büyük, yapanları Allah kahretsin. Katillerin çok ağır ceza almasını istiyorum, adalete güveniyoruz. Perşembe günü akşam evden ayrılıyor. Babası arıyor ama ulaşamıyor. Ertesi gün babası şüpheleniyor. 2 gün geçiyor ve kaybolmadan önce İsmail eve bir gün gelip, bir gün gelmiyordu, arkadaşlarıyla geziyordu. Kendisine ulaşılamayınca babası suç duyurusunda bulundu. Gece saat 03.30’da kuyuda bulunmuş. Çalışmalar da bayağı uzun sürdü, kuyunun başındaydık devamlı. Ağlaya ağlaya o saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyoruz” dedi.
Kuyudan cansız bedenleri çıkarılan gençlerin otopsinin ardından defnedilecekleri belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 22 yaralı
YEREL HABERLER Denizli'den Antalya'ya giden tur midibüsü devrildi: 1 ...
Denizli’de erkenci kayısı hasadı başladı
YEREL HABERLER Denizli’de erkenci kayısı hasadı başladı
Tekden Hastanesi, Buldan Dokuma Festivaline sağlık desteği verdi
YEREL HABERLER Tekden Hastanesi, Buldan Dokuma Festivaline sağlık ...
Bayan doktor evinde ölü bulundu Hem okuyup hem de eğitimini sürdüren bayan doktor, okuduğu tıp fakültesi önünde helallik alınarak son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Bayan doktor evinde ölü bulundu Hem okuyup hem de ...
Denizli’de kuvvetli yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Denizli’de kuvvetli yağış bekleniyor
Çocuklar drama gösterisinde sahne alacak
YEREL HABERLER Çocuklar drama gösterisinde sahne alacak
Pamukkale Belediyesi’nin yatırımı takdir topluyor
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi’nin yatırımı takdir topluyor
Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda
YEREL HABERLER Karşıyakalı Arca Tülüoğlu, Merkezefendi yolunda
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı (2)
YEREL HABERLER Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız ...
Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Kadro ve Mesut Bakkal kalacak
YEREL HABERLER Denizlispor Başkanı Mehmet Uz: Kadro ve Mesut Bakkal ...
Aydınlatma düzeneği kurduğu banyoda kenevir yetiştirdi
YEREL HABERLER Aydınlatma düzeneği kurduğu banyoda kenevir ...
Merkezefendi Belediyesinden süt üreticilerine yem desteği
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediyesinden süt üreticilerine yem ...
Denizlili gençler, sınav stresini gezerek atlattı
YEREL HABERLER Denizlili gençler, sınav stresini gezerek atlattı
PAÜ’nün projesi fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında klinik anahtar olacak
YEREL HABERLER PAÜ’nün projesi fizyoterapi ve rehabilitasyon ...
Kurbanlıklar görücüye çıktı
YEREL HABERLER Kurbanlıklar görücüye çıktı
Hamilelikte yaşanacak idrar yolu enfeksiyonu bebeğin hayatını riske atabiliyor
YEREL HABERLER Hamilelikte yaşanacak idrar yolu enfeksiyonu bebeğin ...
Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız bedenlerine ulaşıldı
YEREL HABERLER Kayıp Hasan ile İsmail'in, arandıkları kuyuda cansız ...
Vahşi cinayette tüyler ürperten detay: Cesetlerin olduğu kuyu ateşe verilip üstü toprakla kapatılmış Ormanlık alanda öldürdüğü gençlerin cesetlerini 1 gün sonra kuyuya atan zanlı, ateşe verdiği kuyuyu adam tutup taş toprakla doldurtmuş
YEREL HABERLER Vahşi cinayette tüyler ürperten detay: Cesetlerin ...
Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ölü bulundu Su kuyusunda aranan gençlerin cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp gençler 45 saattir kazılan 30 metrelik kuyuda ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Pamukkale Belediyesi ilk buğday hasadını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Pamukkale Belediyesi ilk buğday hasadını ...
Denizli’de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
YEREL HABERLER Denizli’de jandarmanın 183. yaşı kutlanıyor
Merkezefendi renkleniyor Binlerce mevsimlik çiçek toprakla buluştu
YEREL HABERLER Merkezefendi renkleniyor Binlerce mevsimlik çiçek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.